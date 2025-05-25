搶攻東南亞觀光效益浮現 越南旅客：下次要帶家人再來高雄

觀光局長高閔琳贈送伴手禮予菲律賓旅遊業者。（圖由觀光局提供）

2025/05/25 16:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局攜手越南、印尼、馬來西亞及菲律賓旅遊業者，透過主題踩線團與包機直航等策略逐漸展現成效，有越南旅客去過駁二、佛光山後，直呼「下次還要帶家人再來高雄！」

觀光局長高閔琳表示，觀光局近年積極拓展國際市場，與業者組成高雄國際觀光隊，陸續至馬來西亞、新加坡、泰國、韓國、越南、日本等地辦理推介會、B2B商談、參加當地旅展、拜會當地旅遊組織與業界代表等，成果豐碩。

請繼續往下閱讀...

觀光局統計，2024年高雄國際旅客住宿人數較2023年成長2成，其中菲律賓、韓國皆成長逾4成，日本成長逾3成，港澳及其他亞洲國家也有將近1成漲幅。

觀光局也積極促成新加坡、吉隆坡、曼谷、富國島、沖繩、大阪、濟州、仙台等航線復飛或增班；近期觀光局與觀光署駐外辦事處、星宇航空、IHG酒店集團、高雄市觀光協會、華府旅行社、同城華里旅行社以及高雄旅遊業者積極合作，邀請越南、印尼、馬來西亞與菲律賓業者來高踩線。

5月初，觀光局與華府旅行社合作越南包機專案，成功吸引431位旅客，分批展開5天4夜南台灣深度遊，陸續造訪美麗島捷運站、愛河灣、高雄流行音樂中心、大港橋及棧庫群、佛光山佛陀紀念館、蓮池潭龍虎塔等文化地標，有越南旅客開心指出「下次還要帶家人再來高雄！」

華府旅行社董事長廖泳淀表示，包機不僅促進雙邊交流，也帶動國際觀光，未來將持續拓展多元航線，吸引更多旅客看見高雄之美，為觀光注入動能。

此外，觀光局也積極輔導業者取得清真認證，目前全市已有24家旅宿、14家餐廳、4家友善場所與2家旅行社通過認證，攜手打造穆斯林友善環境，並與高市觀光協會合作，邀請印尼14家旅行社踩線，搭輕軌遊愛河灣、參訪棧貳庫、高流中心、大港橋等景點，並選用具穆斯林認證的飯店與餐廳。

.印尼踩線團體驗搭乘輕軌。（圖由觀光局提供）

馬來西亞踩線團對於旗津的陽光與海留下深刻印象。（圖由觀光局提供）

.越南包機行程安排佛光山佛陀紀念館。（圖由觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法