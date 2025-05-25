雲林育仁國小發展跨域美感教育 從莿桐農產認識家鄉多元面向

學生以在地農產製成果醬，不僅體驗其中科學概念，也更認識家鄉文化。（教育部提供）

2025/05/25 15:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部鼓勵學校從在地出發，並跨領域與多元議題結合發展課程，如雲林莿桐育仁國小就從在地農產「柑橘」出發，以製作果醬了解飲食文化、結合數位工具製作社區紀錄影片，更透過親訪當地歷史悠久的永富鼓廠了解製鼓過程、回收塑膠瓶創作工藝馬賽克拼貼等活動來串聯社區的記憶，重新形塑這些過往不只技藝與創意，更是對土地與文化的關懷與行動。

雲林縣育仁國小學區包含甘厝村、甘西村兩個村落，學區家長大多以農業為主，該地早期曾經盛產柑橘，以學生鄰近熟悉的「甘厝」社區出發，規劃一系列課程，透過走讀地方文化與在地產業體驗，引導學生深入探索「甘厝」的歷史與文化，進行一系列橫跨藝術、科技、人文與自然科學的的「回甘」課程。

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課程首先從「回甘首部曲」作為起點，孩子們運用Google Map蒐集地方景點與民俗文化，建立對文化地景的認識後，再化身影像Youtuber親自走讀社區，用鏡頭紀錄街道與風景，並剪輯成介紹影片上傳至網路，實踐文化行銷。在創作的過程中，學生學會如何撰寫分鏡腳本、操作剪輯軟體，更重要的是透過影像說故事，讓學生看見家鄉的美，也說出與土地的情感連結。

第二主題「回甘之從心開始」，則以甘厝的信仰中心天竺寺為起點，孩子們實際走訪寺廟，觀察石雕、木雕、剪黏與交趾陶等傳統工藝，再回到教室以廢棄塑膠瓶為素材，創作出充滿嶄新風情的環保馬賽克剪粘。接著在「回甘之以『柑』之名」中，學生則化身為廚房裡的小小科學家，動手採摘校園內的洛神花及選擇鄰近地區生產的柑橘熬煮果醬、體驗食物保存的技術與回味甘厝早期的產業特色。當手作果醬完成時，飄出的不只是果醬的酸甜滋味，更是土地與時間交織出的回甘情感。

最後，「回甘之鼓聲響起」則以擊鼓為主軸，學生參訪在地永富製鼓廠，認識傳統製鼓工藝，再前往台南十鼓文創園區，觀摩擊鼓表演並親自體驗鼓樂創作。擊鼓是育仁國小長期深耕的課程之一，學生回到校園後，他們在音樂老師指導下排練，於校慶與頒獎典禮中演出戰鼓，用音樂節奏向土地與社群致敬。透過學校與社區的共同努力，孩子們不僅看見家鄉的美，也學會用行動表達對這片土地的感謝與珍惜。

「跨領域美感教育卓越領航計畫」自103年就開始推動，教育部表示，未來將持續攜手各級學校與在地團隊，推動多元創新美感課程，讓教育成為連結人與土地、情感與行動的重要橋樑。

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