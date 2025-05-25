蜜桃成熟時 新品種水蜜桃紅金、杏桃美味上市

新品種黃肉水蜜桃「台農9號紅金」口感香甜。（圖由農試所提供）

2025/05/25 15:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕目前正是國內平地水蜜桃的產期，除紅皮白肉的水蜜桃外，農業部農試所近年也育成黃肉陶子的新品種「台農9號紅金」、「台農11號杏桃」，鮮食果香濃郁外，口感香甜，大大顛覆過往黃桃鮮食較酸、只能拿來做罐頭的刻板印象，其中紅金已有業者生產上市，民眾不妨把握時機搶鮮。

國產水蜜桃品質好、香氣高，目前較普遍的是紅皮白肉水蜜桃，農試所新育成2款黃肉水蜜桃，其中「紅金」已於2018年取得品種權，為早生、紅皮、黃肉、硬溶質水蜜桃品種，果形大而圓整，因果皮紅色，果肉金黃色因而取名「紅金」，果實平均重量為157公克，糖度12.6°Brix，酸度0.35%，外觀色澤亮麗，口感香甜，果肉微酸帶有芒果香氣，目前於苗栗縣卓蘭鎮、台中市東勢區、新社區、外埔區、桃園縣復興區等皆有業者授權生產，盛產期則為5月上旬。

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至於另一款黃桃品種「杏桃」已於2020年取得品種權，是中生、黃皮、黃肉、不溶質的桃品種，果形圓，平均果重86公克，果實糖度13.1°Brix，酸度0.31%，甜度高、水分多且入口幾乎無酸味，果實呈現金黃色澤，小巧可愛，絨毛短，是外型酷似杏的桃品種，果實特性及外觀與現有經濟栽培品種有所區隔，肉質較Q有彈性，因此採收過程較不易損壞且較耐儲運，可減少果實的耗損率。

農試所表示，不論是紅金或杏桃，都是果香濃郁，果肉更含有豐富的類胡蘿蔔素，營養價值高，風味表現都不遜色於白肉桃。

新品種黃肉水蜜桃「台農11號杏桃」甜度高又耐儲運。（圖由農試所提供）

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