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    無照駕駛比照酒毒駕！ 交通部擬修法罰款無上限、扣牌扣車

    交通部長陳世凱臉書發文，擬把無照駕駛視為酒、毒駕重罰，除罰款無上限，將當場扣牌扣車，車主連帶受罰。（資料照）

    交通部長陳世凱臉書發文，擬把無照駕駛視為酒、毒駕重罰，除罰款無上限，將當場扣牌扣車，車主連帶受罰。（資料照）

    2025/05/25 15:04

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣近日發生多起高齡駕駛事故，路權團體今（25日）發起遊行，盼健全駕駛回訓等制度。交通部長陳世凱臉書發文，擬把無照駕駛視為酒、毒駕重罰，除罰款無上限，將當場扣牌扣車，車主連帶受罰。修法草案預計6月底前送行政院。

    陳世凱在臉書表示，交通部、內政部與地方政府，在1年內已就交通工程、教育、執法與監理方面，努力精進做了許多措施，包括工程面、教育面、監理及執法面、考照提升鑑別度、回訓制度、協助年長者安全駕駛、協助年長者安全駕駛、無照駕駛加重嚴懲。

    文中指出，改革步伐已逐漸邁開，由衷感謝公民持續監督交通部，讓交通部持續做對事，強調雙方「目標相同，可以攜手向前」，打造更安心的交通環境；台灣交通環境仍有很大的進步空間，交通部只能加快腳步，持續前進，才能滿足各界的期待；對於高齡駕駛三大措施，會在3個月內提出方案，並強調「交通部不會禁止長者開車，而是保護長輩更安全地駕駛。」

    交通部說明，有關「道路交通管理處罰條例」朝加重「無照駕駛」行為懲處，現行無照駕駛罰鍰金額汽、機車皆以2萬4000元為上限，5年內2次以上直接處最高金額，且禁止無照者駕駛該車輛，車主允許無照者駕駛也併處罰鍰，5年內犯3次以上吊扣牌照1至6個月，致人重傷或死亡4年內不得考照。

    交通部指出，目前研擬提高罰鍰金額，且依照毒駕、酒駕累犯累計加罰無上限，並明訂「當場移置保管車輛並扣繳牌照」，若車主允許無照者駕駛，與無照者同額處罰，且延長吊扣牌照期間最高12個月，無照者肇事致人受傷4年不得考照，致人重傷或死亡則終身不得考照。

    交通部強調，「道路交通管理處罰條例」修法近期會邀請相關領域單位專家學者討論，力拚6月底前能送進行政院審查。

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