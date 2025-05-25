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    29年不斷！ 馬鳴山鎮安宮助上萬學子發出逾3000萬 今年497人受惠

    馬鳴山鎮安宮今年獎助學金發出超過125萬元，共497名褒忠、東勢鄉學子受惠。（記者李文德攝）

    馬鳴山鎮安宮今年獎助學金發出超過125萬元，共497名褒忠、東勢鄉學子受惠。（記者李文德攝）

    2025/05/25 15:09

    〔記者李文德／雲林報導〕照顧偏鄉弟子，雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮舉辦「五年千歲獎助學金」迄今已29年，今年共497位褒忠、東勢鄉學子受惠。廟方在香客大樓舉辦頒發典禮，總計發出超過125萬元，主委章金樹表示，盼給予優秀學生獎勵，也期待日後學生們能回饋社會。

    頒獎典禮中，擠滿數百位家長及學生，每當學童上台領獎後，台下的家長們更是拿起手機拍照，將小朋友優秀得獎的一面記錄下來，會中立委劉建國、褒忠鄉長陳建名等人也出席典禮。

    章金樹表示，由於褒忠、東勢鄉轄區內的學子多數為農家子弟出身，且鄉下的學習資源遠比都市地區少，因此廟方從1996年起發起獎助學金頒發，鼓勵學生們努力向上，凡是學子們學期成績平均為85分以上便能申請，透過獎助學金發放，能鼓舞到學生。

    廟方表示，頒發對象從小學至大專院校，今年共有197位大專院校生，每位可得4000元，高中職生共36位可得3000元，國中生56名每位可領2000元，國小生共208位可領1200元；章金樹表示，29年來受惠學子超過萬名，發出總獎金更是上看3000萬元，將持續辦理，讓這份愛與關懷延續下去。

    褒忠國小校長顏曉湘認為，鎮安宮獎助學金活動已行之有年，對於學生而言能起到激勵作用，鼓勵學生奮發向上；陳建名表示，期盼學子們未來能落實「取之社會，用之社會」的精神，為家鄉奉獻一己之力。

    劉建國表示，他提案的「兒童及少年教育未來教育及發展帳戶」近年來已實施，凡低收、中低收或特殊境遇學子可提出申請，家長也能協助孩子。只要學生存一定金額，政府相對提撥同樣金額，直至滿18歲後用於就學、創業、職業訓練方面，協助經濟弱勢兒少累積資產。

    馬鳴山鎮安宮今年獎助學金發出超過125萬元，共497名褒忠、東勢鄉學子受惠。（記者李文德攝）

    馬鳴山鎮安宮今年獎助學金發出超過125萬元，共497名褒忠、東勢鄉學子受惠。（記者李文德攝）

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