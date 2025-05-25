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    新莊大拜拜明、後2天遶境 多處路口交管改道

    新莊大拜拜將於5月26日、27日舉行遶境活動，沿路重要路口進行交通管制疏導。（交大提供）

    新莊大拜拜將於5月26日、27日舉行遶境活動，沿路重要路口進行交通管制疏導。（交大提供）

    2025/05/25 14:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新莊區地藏庵文武大眾爺每年舉行遶境慶典活動，俗稱「新莊大拜拜」，將於5月26日（明天）、27日（後天）登場，屆時隊伍分新莊、頭前、中港3個路線進行，涵蓋新莊各街道區域，遶境活動時間預估長達12小時以上，多處路口將進行交通管制，警方提醒用路人改道台65線、環漢路與新北大道等替代道路。

    市警局交通警察大隊指出，5月26日為「暗訪」，中午12點起至下午4點，管制路段包括中正路與中港路口、明中街與民樂街口；晚間8點至10點，中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）、豐年街沿線、瓊林路沿線實施交通管制。

    5月27日「日巡」，中午12點起至下午4點，管制路段包括中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中正路與化成路口；下午4點至晚間8點，中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）；晚間8點至深夜12點，明中街與民樂街口實施交通管制。

    警方呼籲，用路人在遶境時間內若行經上述路段，應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，維護交通順暢與安全，並收聽警察廣播電台，掌握路況資訊，或行駛替代道路，避開壅塞路段及時段。

    新莊大拜拜將於5月26日、27日舉行遶境活動，警方提醒用路人避開壅塞路段和時段，行駛替代道路。（交大提供）

    新莊大拜拜將於5月26日、27日舉行遶境活動，警方提醒用路人避開壅塞路段和時段，行駛替代道路。（交大提供）

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