「有味道」秘境！ 嘉義大白鵝同框鳳凰花 青天白鵝紅花相映成趣

嘉義朴子大白鵝同框鳳凰花的紅白相映成趣畫面。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/25 14:36

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子市大槺榔一處養鵝場，栽種的鳳凰樹在大白鵝集體施肥下長得很茂密，每到開花季節，滿樹火紅花朵與藍天白雲、白色鵝群構成獨特的畫面，吸引不少人前來拍攝白鵝與鳳凰花同框鏡頭，不過鵝場難免會有些異味，被攝影人打趣稱「有味道的秘境」。

李姓攝影人表示，朴子這處養鵝場種了幾棵鳳凰樹，在鵝糞滋補下，長著特別的茂盛，也回饋鵝群成為其最佳蔽蔭場所，鳳凰花開時節，紅花綠葉同框藍天白鵝形成美麗的畫面，被譽為「鵝童樂園鳳凰花」，白鵝與鳳凰花同框精彩畫面經分享之後，吸引許多人慕名前來拍照，成為嘉義隱藏景點。

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李姓攝影人說，目前養鵝場有棵鳳凰花爆開中，與鵝群同框的獨特景致，吸引許多攝影好手前來捕捉奇景，由於空拍機聲響會驚嚇到鵝群，鵝場主人特別掛出「謝絕空拍」牌子，因而有些人自備梯子、椅子，以較高的角度取景，不管怎麼拍，務必注意參觀拍攝時勿驚嚇到白鵝。

張姓攝影人指出，養鵝場現場氣味沒有很好，要在這裡拍照就要稍微忍耐一下，但這個「有味道的秘境」畫面真的很特別，個人認為還值得忍耐。

攝影人自備小椅子來秘境取景。（記者蔡宗勳攝）

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