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    台南新建案獲減碳評估藍寶石級認證 建築碳排減量30％

    台灣營建研究院副院長徐力平（左起）在台南市長黃偉哲的見證下，將藍寶石級證書頒發給晉基建設董事長廖淑芬。 （記者劉婉君攝）

    台灣營建研究院副院長徐力平（左起）在台南市長黃偉哲的見證下，將藍寶石級證書頒發給晉基建設董事長廖淑芬。 （記者劉婉君攝）

    2025/05/25 14:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南晉基建設森NEX-伊水建案工程，取得財團法人台灣營建研究院「工程碳足跡減碳評估認證—藍寶石級」認證，為全台首例取得該項認證的住宅大樓，今（25）日在台南市長黃偉哲見證下，獲頒證書，並捐贈110萬元楠西震災救助專用款，助震災區重建。

    減碳評估藍寶石級認證必須達到建築碳排放減量30%的目標，晉基建設董事長廖淑芬表示，該公司追隨南市打造永續城市的目標，跳脫傳統建設思維，邁向淨零減碳，減碳30%相當於7座台北大安森林公園，為該公司在永續行動的里程碑，也是邁向低碳未來的開始。

    台灣營建研究院副院長徐力平在黃偉哲的見證下，將藍寶石級證書交到廖淑芬手上，隨後廖淑芬並代表捐贈110萬的楠西震災救助專用款給黃偉哲。

    黃偉哲說，淨零排放是台灣與全球共同的目標，必須要結合政府、產業及民眾的力量共同行動，希望將來有更多的建案，能獲得減碳評估藍寶石認證，也樂見營建產業願意投入創新減碳技術與材料工法成為示範案例，帶動更多案場共同加入低碳轉型。

    晉基建設總經理陳仁昌表示，「森NEX-伊水」基地位於台南仁德區，基地面積約3015坪，為地上14樓地下2層，共65戶。為了實現30%碳排放減量，採取多項創新減碳策略，包括選用低碳水泥、低碳混凝土、環保磚材與木地板等建材，引入純電動預拌車降低運輸碳足跡，設計上並導入模組化及標準化工法，減少材料浪費，每坪成本較傳統增加約1萬。

    台灣營建研究院副院長徐力平（左起）在台南市長黃偉哲的見證下，將藍寶石級證書頒發給晉基建設董事長廖淑芬。 （記者劉婉君攝）

    台灣營建研究院副院長徐力平（左起）在台南市長黃偉哲的見證下，將藍寶石級證書頒發給晉基建設董事長廖淑芬。 （記者劉婉君攝）

    晉基建設董事長廖淑芬代表捐贈110萬的楠西震災救助專用款，由市長黃偉哲代表接受。（記者劉婉君攝）

    晉基建設董事長廖淑芬代表捐贈110萬的楠西震災救助專用款，由市長黃偉哲代表接受。（記者劉婉君攝）

    晉基建設「森NEX-伊水」取得財團法人台灣營建研究院「工程碳足跡減碳評估認證—藍寶石級」認證。（記者劉婉君攝）

    晉基建設「森NEX-伊水」取得財團法人台灣營建研究院「工程碳足跡減碳評估認證—藍寶石級」認證。（記者劉婉君攝）

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