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    垃圾山變建材！ 彰化焚化底渣年產3.6萬噸 轉型再生粒料清空

    焚化底渣再生粒料經過處理後可當建材使用，彰化縣已能把溪州焚化爐每年產出的底渣轉化為工程資源，清空爐坑堆置底渣。（圖環保局提供）

    焚化底渣再生粒料經過處理後可當建材使用，彰化縣已能把溪州焚化爐每年產出的底渣轉化為工程資源，清空爐坑堆置底渣。（圖環保局提供）

    2025/05/25 14:00

    〔記者張聰秋／彰化報導〕垃圾在爐坑燃燒後產生的焚化底渣，不再只能堆在爐坑越堆越高！彰化縣環保局推動焚化底渣轉型為焚化再生粒料，讓原本被當成垃圾的底渣，經過處理後華麗轉身，用在各項公共工程上，為資源永續再利用做好典範，前年（2023）就已達到底渣產出與去化平衡，到目前已經做到每年能夠清空溪州焚化爐的全部底渣，讓堆置量歸零，提高爐坑使用效應。

    環保局表示，溪州垃圾焚化廠每年產出約3.6萬公噸焚化再生粒料，這些粒料是將垃圾焚燒後的底渣，經過篩選、破碎、磁選、風選等程序處理，再進一步熟化、水洗，變身可替代天然骨材的工程材料。但過去因工程單位不願使用，加上其他縣市出現不當使用案例，一度讓底渣堆置量飆破3萬公噸，嚴重影響焚化廠運作。

    為了突破困境，環保局從2022年起祭出四大改革措施，讓工程單位願意使用焚化再生粒料當施工材料，包括一、率全台之先立法，訂定《彰化縣垃圾焚化廠焚化再生粒料使用管理自治條例》，明定公部門工程須配合使用；二、設立獎勵機制，用粒料達一定量還能讓主辦人員記功、嘉獎；三、強化品質控管，避免垃圾混入、提高粒料純度；四、打造「零負擔」供料流程，施工單位只需填表，環保局就協助配料、載運至混凝土廠，讓工程端更無後顧之憂。

    環保局指出，這套制度上路後，成效立竿見影，縣內很多大型工程像是大埔截水溝拓工程等都有用，連新竹市、苗栗縣、嘉義市都來取經。

    環保局提醒民眾，家中如有廢棄的磁磚、馬桶、陶瓷用品等，請記得分類交由回收車處理，這不僅能減少焚化底渣產生，也能提升再生粒料品質。再生粒料是經過完整處理的安全材料，應用在工程上不但節省成本、減少開採，更是實踐循環經濟的關鍵一步。

    彰化縣推動焚化底渣循環利用，道路工程材料中混合使用焚化再生粒料，兼顧環保，實踐循環經濟。（圖環保局提供）

    彰化縣推動焚化底渣循環利用，道路工程材料中混合使用焚化再生粒料，兼顧環保，實踐循環經濟。（圖環保局提供）

    溪州焚化廠一年能產出3.6萬公噸焚化再生粒料，把垃圾燒完剩下的底渣處理後，變成能蓋路、打地基的建材。（圖環保局提供）

    溪州焚化廠一年能產出3.6萬公噸焚化再生粒料，把垃圾燒完剩下的底渣處理後，變成能蓋路、打地基的建材。（圖環保局提供）

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