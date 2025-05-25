議員建議社宅停車費給育兒優惠 北市府：有臨停及里民優惠

台北市議員曾獻瑩指出，LaLaport購物中心開幕後，鄰近的東明社會住宅停車費跟著調漲，漲幅最高達68%。（資料照）

2025/05/25 13:56

〔記者何玉華／台北報導〕商業活動熱絡帶動周邊房價上漲的同時，停車費也跟著水漲船高；台北市議員曾獻瑩指出，北市東明、興隆、瑞光等5處社宅停車場近期宣布漲價，漲幅最高達68%，引發社宅育兒家長抱怨「育兒租金補貼才1000元，停車費漲個價就把補貼都吐回去了」，建議市府應提供育兒家庭停車費優惠、並在車位抽籤上加籤，落實友善育兒政策。台北市停車管理工程處指出，公共停車場除提供臨停、月票使用，基於睦鄰另售有里民優惠月票，社宅住戶如有設籍亦可享優惠。

曾獻瑩指出，今年瑞光社宅月票停車費從3000元調整至4800元；文山區興隆D1、D2區社宅月票上調近30%；而南港東明社宅在LaLaport購物中心3月20日開幕不久，停車費就公告調漲，東明里民全日優惠月票從1750元漲至2940元，漲幅達68%，其他南港區優惠里月票從2000元調高至3360元，一般全日月票從3000元調升為4200元。

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曾獻瑩表示，經過這波停車費調漲，每日需接送幼兒的育兒家庭，每季停車費約增加數千元負擔。而市府提供設籍社宅承租戶的「育兒租金加碼補助」，每名子女折抵1000元，最多折抵3000元，等於被停車費全數吃掉。市府應針對育兒家庭提供停車費月票優惠、研議停車費調漲上限，並在車位抽籤時給予加籤，讓社宅真正落實友善育兒精神。

停管處指出，公共停車場除提供臨停、月票使用，基於睦鄰另售有里民優惠月票，社宅住戶如有設籍亦可享優惠；若有月票供不應求或使用率很高的情形，會參考週邊停車場收費方式，評估費率或調整月票價格。

針對東明社宅地下停車場也提供有別於過去月票模式，提供設籍里民登記資格享臨停優惠措施，平日停放時間不超過16小時，當日收費最高90元；若不是長時間停放車輛的里民或社宅設籍住戶，可以參考使用，價格比購買月票低廉。

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