超震撼！台南安平「3+1鼓樂盛會」 千人共響

台南安平「3+1鼓樂盛會」千人共響，鼓樂聲震耳欲聾震，撼全場。（記者王姝琇攝）

2025/05/25 13:48

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平今天整天鼓聲不斷，20多隊鼓術與舞龍隊伍參加市長盃龍獅鼓術比賽，另有鼓樂嘉年華會及踩街嘉年華，現場還提供民眾體驗打鼓樂趣，千人參與熱鬧非凡。

讓安平區鼓聲四起的「3+1」活動，「市長盃龍獅鼓術錦標賽」、「台南市鼓樂嘉年華會」、「廟埕文化祭鼓樂踩街嘉年華會」及「運動i臺灣2.0古都．鼓都全民打鼓體驗」今天登場，吸引上千民眾與團隊參與，以節奏與傳承，為安平注入滿滿的文化能量。

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活動開幕儀式，由安平開台天后宮主委盧友禮主持，民政局長姜淋煌等人共同參與。台南市鼓樂協會理事長林韻慈表示，「市長盃龍獅鼓術錦標賽」由南市各大舞龍、舞獅和鼓術學校的隊伍齊聚安平開台天后宮參與競技，民眾觀賞比賽之餘還特別安排「運動i台灣2.0『古都．鼓都』嘉年華會」，現場免費體驗打鼓樂趣，感受鼓樂的震撼與趣味，並進一步了解台南的鼓樂文化，讓鼓術走進生活，也讓文化教育向下扎根。

此外，「2025年台南市鼓樂嘉年華會」邀來自各地的太鼓團隊演出，包含學生鼓隊、職業表演團體等，演出內容結合傳統與現代，融合肢體、節奏與音樂，以鼓為媒、以演會友，激盪出多元又精彩的文化火花。

「廟埕文化祭鼓樂踩街嘉年華會」則沿途經過西㡣殿、文朱殿、觀音亭、港仔尾社靈濟殿、妙壽宮與弘濟宮，展現「鼓樂行動中的廟宇文化」。10支演出隊伍共超過100位鼓樂表演者，演出團隊有，吸引大量民眾沿路拍攝圍觀，讓在地藝陣文化深入人心。

他南安平「3+1鼓樂盛會」今天熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

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