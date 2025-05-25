青年實習留任最高可領9.4萬元 屏東徵才媒合逾百職缺吸睛

企業與青年面對面對談。（記者羅欣貞攝）

2025/05/25 13:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕協助青年就業與產業銜接，屏東縣政府在畢業季推出「屏青實習超有薪」計畫，青年實習留任最高可領9.4萬元，徵才媒合會今天（25日）在勞青處登場，在地企業與即將踏入社會的青年學子面對面，氣氛十分熱烈，有特種寵物業者開出觀賞兩棲爬蟲動物照養員、平面設計師、國貿助理等多元職缺，相當吸睛。

屏東縣府勞青處李雨蓁處長表示，青年新政「屏青實習超有薪─青年實習平台」計畫，只要是15至29歲在校生，設籍屏東或外縣市青年但學籍在屏東，都可以加入，到企業實習滿160小時，縣府給予5000元的實習津貼，最多可申請320小時，實習津貼最高每人可以領1萬元。

請繼續往下閱讀...

實習完畢業後得到企業留用轉為正職，每個月還可以多領2000元留任獎勵金，且若符合青年穩定就業獎助金資格，可再領每個月5000元獎勵金，意即每個月由屏東縣政府為青年加薪7000元，縣府特別鼓勵今年的應屆畢業生參與，實習並留任最多可以領9.4萬元。

勞青處表示，「屏青實習超有薪」計畫公布後，至今已有超過50家業者響應，提供超過250個職缺，上網登記的青年也超過80人。

為加速媒合展開實習，屏縣府今天（25日）在勞動暨青年發展處1樓舉辦徵才媒合會，現場邀集有約20家企業，釋出逾100個實習職缺，除有面試媒合、履歷健檢、CPAS職業適性診斷測驗，還有職涯講座，吸引青年學子踴躍參加，另有超過20多家業者以透過履歷代收的方式徵才。

「在屏東念書5年，想留下來工作！」，今年將從屏科大畢業、來自桃園的黃同學表示，她對現場一家特寵公司的平面設計職缺有興趣，也想多了解其他的工作機會與性質，實習計畫對想留在屏東就業的她來說很有吸引力。

能源相關產業業者蔣雯鈴表示，屏東許多青年畢業後，就想先到外縣市工作，縣府的實習計畫可以鼓勵青年先留下來，有更多機會了解屏東產業，因為很多在地公司是很優秀的。

「屏青實習超有薪」徵才媒合會氣氛熱烈。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法