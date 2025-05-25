高市水利局1650萬提升愛河上游人行安全 更新木棧道增照明設備

愛河上游欄杆及照明整修，提升人行安全及景觀，成為休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

2025/05/25 13:36

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市三民、左營區交界處愛河上游周邊大樓林立又有大學，水利局投入1650萬元，完成鼎中路至文守路2公里長，全面更新木棧道、欄杆，並增設LED照明設備，愛河夜間更明亮，提升人行安全及景觀，成為民眾休閒好去處。

愛河上游微笑公園一帶，鄰近文藻外語大學人潮多，沿岸欄杆老舊、木棧道損壞，加上燈光昏暗，水利局考量水域深度達3至4米，一併改設不銹鋼欄杆，以維護地方安全。

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水利局投入1650萬元，推動愛欄杆及照明整修工程，全長2360公尺，涵蓋鼎中路751巷、文藻外語大學民族路校門口兩側至文守路，全面更新欄杆與木棧道，並增設景觀照明，整體設計融入愛河自然風貌，兼具景觀與實用並重。

此外，新設欄杆採用防鏽耐用材質，並強化支撐點設計，增強欄杆穩固性，兼具安全與美觀；步道改以混凝土鋪面，堅固耐用，也能因應現代多變氣候；沿線新設LED景觀照明，不僅提升夜間能見度，更兼具節能效果，民眾夜間運動或散步更安心。

水利局說，該路段為民眾日常運動、騎乘自行車的重要動線，舊有設施因年久影響使用與觀感，整體工程5月完工，全面提升結構穩定性及耐候性，打造安全、舒適且美麗的休憩空間。

愛河上游欄杆及照明整修，提升人行安全及景觀，成為休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

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