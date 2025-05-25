第2個天赦日 中市保生大帝路跑今日熱血開跑

「第三屆保生大帝盃路跑嘉年華」今開跑。（市府提供）

2025/05/25 13:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025年的天赦日共有6天，第一天為農曆2月11日，第二個天赦日農曆4月28日，也就是今天，台中市政府運動局與台中市北區體育會特選在第二個天赦日共同主辦的「第三屆保生大帝盃路跑嘉年華」，今天在元保宮前熱血開跑，現場邀請中信兄弟啦啦隊帶領跑友暖身，不僅推廣全民路跑，更結合「天赦日」來祈福路跑。

運動局表示，第一屆保生大帝盃路跑嘉年華2018年舉辦後，2020年受疫情影響暫停辦理，今年特別選在象徵赦罪消災的「天赦日」重新啟動，意義非凡。所謂天赦日，是農民曆中難得的吉日，意指上天開恩赦罪、消災解厄的好時機，今年全年度僅有6天，主辦單位特別選在今年第2個天赦日舉辦活動，盼帶給民眾好運與正能量。

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運動局表示，此次活動設有9K、6K與3K等組別，滿足不同年齡與體能的跑者參與，現場也邀請中信兄弟啦啦隊帶領跑友暖身，以及在地社團演出土風舞與排舞。

此外，今年活動最大亮點之一，就是號召「恐龍」們一起路跑，只要身著恐龍裝參加，即可獲得限量、經保生大帝加持的祈福金幣一枚，吸引許多親子跑友踴躍響應；另賽道終點設置象徵平安護祐的「天赦門」。

第3屆保生大帝盃路跑嘉年華今天登場。（市府提供）

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