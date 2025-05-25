改革交通保護下一代！民團冒雨上街 要求駕照全面回訓

新北三峽重大車禍引起社會關注。行人零死亡推動聯盟及下一代人本交通促進會25日舉辦「保護下一代」遊行，號召群眾上街，從立法院走至交通部，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。（記者方賓照攝）

2025/05/25 13:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區北大國小校外重大車禍釀3死12傷，引起社會關注。「行人零死亡推動聯盟」及「下一代人本交通促進會」今（25）日舉辦「保護下一代」遊行，號召群眾上街，從立法院走至交通部遞交陳情書，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。交通部表示，會持續蒐集各界意見，納入未來施政參考。

「交通工程要改革，回訓制度要建立，守護下一代安全，終結交通安全！」今天上午台北下雨，十多個民間團體、兩、三百人穿雨衣、撐傘集會，並向交通部遞交陳情書，公共運輸及監理司副司長胡迪琦代表交通部收下。胡表示，安全是大家的共同目標，會持續蒐集各界意見，納入未來施政參考。

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民團提出三大訴求，包括「駕駛人全面回訓」，制定所有駕駛人的駕照回訓、分級、定期換照制度；「改革高齡換照制」，透過具鑑別度的檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況；「交通工程改善」行人友善區、通學區應落實，防護柵、減速帶設計應法制化。

下一代人本交通促進會理事長巫愷政表示，現行高齡駕駛換照只有簡易體格檢查及認知測驗，未檢視駕駛能力，並批評，交通部提出3改革，其中實地訓練卻是肇事紀錄者才要進行，批評「這算哪門子的改革！」重點是具駕駛能力鑑別度的檢核，而不是歧視長者駕車權利。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛批評，交通部施政「看到洞才補」，台灣無照駕駛成本較他國低，透過駕照分級、定期回訓、嚴格記點制度與違規處罰，才能確保駕駛素質，民團主張「全面換照回訓制度」，而非針對特定族群及年紀。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，交通改善首先解決3E（工程、教育、執法），透過工程設計，如行人友善區、優先區、通學區規劃，以及良好的號誌、鋪面、實體減速裝置等，提醒駕駛減速慢行，也讓道路使用更直覺，降低駕駛操作失誤率。各國有「防意外暴衝」技術，如誤踩油門抑制系統、DMS偵測駕駛人無意識系統等，台灣可參考規範駕駛使用。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，汽機車強制責任險近30年未調整，最高僅200萬元，物價上漲之下，難以照護受害者及其家庭，呼籲即刻上修至500萬元。網紅Cheap表示，交通取締微罪不舉，危害行人安全；要建置人行道，遇里長抗議就退縮。政府這樣的態度，何時才能真正落實改革？

台灣職能治療學會監事張玲慧表示，現行換照制度只能篩選出中重度失智者，具針對性且不夠完整。駕駛評估應著重高風險駕駛，除了年齡還有其他因素，包括中風、巴金森氏病、未控制好糖尿病、多重藥物造成昏沉、低血糖、關節退化、脊椎損傷等，都會影響駕駛能力。

張玲慧強調，找出高風險族群之後，不是去貼標籤，而是進行完整評估，確認是否具備合格駕駛能力上路。完整評估須結合醫療專業，需要交通部、衛福部跨部會討論，美國等國職能治療師經訓練後可成為駕駛評估專家，只要有好的制度，台灣職能治療師一定也能做，幾年前曾辦過駕駛能力評估訓練，很多職能治療師有興趣，也訓練出一批人，但現在欠缺制度讓大家做評估。

此外，張玲慧指出，良好的回訓制度，不但能對所有人發揮交通安全再教育功能，也能幫助高風險駕駛意識到自身狀況，避免家庭成員阻攔其上路而釀衝突。以日本來說，高齡者一旦違規就要接受回訓輔導。

交通部長陳世凱先前表示，交通部一直在做駕訓改革，並與路權團體討論，「不接受改革慢、沒作為」說法。數個民團今也表達抗議，多年來倡議相關訴求、提出建議資料，交通部出事才改革，批評「怠慢」；呼籲政府拿出改革勇氣，恢復違規記點制度、勇敢劃線、落實執法，做好回訓改革，並提出長者自駕以外的外出替代方案。

新北三峽重大車禍引起社會關注。「保護下一代」遊行，號召群眾上街訴求交通工程改革，駕照全面回訓。（記者方賓照攝）

行人零死亡推動聯盟及下一代人本交通促進會25日舉辦「保護下一代」遊行，號召群眾上街，從立法院走至交通部，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。（記者方賓照攝）

「保護下一代」遊行號召群眾上街，從立法院走至交通部，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。（記者方賓照攝）

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