世壯運信義區定向越野賽 選手闖紅燈「叭」聲大起

2025雙北世界壯年運動會定向越野項目，22日在國父紀念館登場，有來自國內外約500名選手參與。（世壯運執委會提供）

2025/05/25 13:30

〔記者何玉華／台北報導〕網路流傳一段世界壯年運動會定向越野選手在信義區闖紅燈的影片，引起對路口交通管制的質疑，台北市議員許淑華認為，市府未做好事前準備，導致市民完全不知道是選手正在比賽，選手也在缺乏幫助的狀況下被放進車流洶湧的大馬路；世壯運執委會表示，技術手冊中明確載明競賽規範，主要交通節點也有設置裁判注意路邊路況。中華民國定向越野協會則表示，難免有極少數選手在比賽中奮不顧身，裁判人員也攔不住，所幸沒有發生意外。

影片顯示選手在信義區新光三越信義A11前要穿越松壽路網威秀影城方向，選手停在路側時，就有大卡車從選手正前方通過，選手在跑步穿越馬路時，被即將通行的車輛持續大鳴喇叭警告，有人因此停步退回、有人繼續往前，結果被車主大罵闖紅燈。

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許淑華指出，起源瑞典的定向越野已有百年的歷史，是許多歐美學校的體育課程之一，選手仰賴地圖、指北針與導航技巧，從某個地點前往下一個特定地點的運動，通常是在參與者不熟悉的地區舉行。參加比賽的選手需具備「臨場路線規劃」以及「當下判斷路線」的能力，考驗選手的方向感、空間感、地形掌握度等指標。

她認為，北市府籌備這場比賽時有嚴重缺失，包括多數台灣人不熟悉這種比賽形式，事前未多加宣傳，又把舉辦地點放在北市人口最集中的鬧區，未考慮到台北市民的日常交通狀況，針對比賽做細部規劃，且外國選手不一定能看懂台灣的交通號誌，市府是否幫選手們做好足夠的事前準備？且從影片看來，比賽場地的周邊顯然缺乏引導、相關標示牌。導致市民不知道這些人是選手正在比賽，選手也在缺乏幫助的狀況下，突然被放進車流洶湧的大馬路上。

世壯運執委會表示，技術手冊中明確載明競賽規範，在主要的交通節點設置場區裁判注意路邊路況，當交通繁忙時會阻擋選手穿越馬路，等到路況安全時再讓選手快速通過。中華民國定向越野協會也在臉書粉絲專頁說明，難免有極少數選手在比賽中會奮不顧身，想快速跑過馬路，連顧路口執行裁判公務的裁判人員也攔不住。所幸並沒有任何意外發生，所有選手均順利完成人生第一場在臺北市信義區舉辦的歷史性城市定向越野賽，呼籲選手在激烈比賽中能以自身安全為第一考量。

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