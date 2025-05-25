彰化舊台汽站變身！ 拉霸牆吸睛 上櫃建商砸9.75億蓋22樓

舊台汽車站大樓外牆出現童趣感十足的巨型彩繪，紅色小車、恐龍、貓咪等一層層堆疊，猶如拉霸機般吸睛，目前彩繪仍在施工中。（記者張聰秋攝）

2025/05/25 13:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕這不是「柏青哥」拉霸機！位於彰化市民生路與三民路多叉路口旁、前身為台汽客運彰化車站的基地裡，一棟約6層樓高的建築外牆，近期出現巨型彩繪，紅色小車、恐龍、貓咪、耳機等充滿童趣的圖案層層堆疊，宛如把每個人的童年記憶收進抽屜。目前這面彩繪裝置藝術牆仍在施工中，已在網路掀起熱議。施工人員透露，接下來還會有一隻約2層樓高的「熊氣偶」趴上牆面，營造出「從櫃子裡爬出來」的奇幻感。

彰化市區少見如此大型的立體彩繪牆，融合童趣與回憶，又帶有拉霸機的視覺效果，彷彿抽屜又像機台，吸睛度破表。

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據了解，這塊基地早期為台汽客運彰化車站，車站撤離後，土地由地方士紳買下，經地目變更為住宅及商業用地，再歷經多次易主，最終於2023年由股票上櫃建商坤悅建設購入。根據證交所公告，坤悅以約9.75億元購入彰化市三民段多筆土地與建物，包含約1674坪土地及257坪道路，土地單價約每坪56萬多元，道路約每坪10多萬元，整體基地總面積接近2000坪。

當地居民指出，這塊土地閒置多年，直到近日陸續有工人與保全人員進駐，彩繪牆雛型也悄悄現身，才引起關注。

據悉，未來該基地將規劃興建一棟約22層樓高、200多戶的住商大樓。動工前，建商先利用原有建築進行裝置藝術彩繪，預計今年上半年完成，並打造展覽區與預售接待中心，藉此吸引人潮與話題。待大樓開工前，基地內的所有建築，包括彩繪牆都將拆除。

目前彰化縣政府尚未接獲建商申請建築執照。不過據了解，建商預計以文創意象為基地曝光鋪路，最快明年春季後開發。

這塊基地位於彰化火車站商圈內，緊鄰民生地下道與三民路交會口，是大甲媽祖南下遶境經過的重要路段，也是警方每年重點維安的熱區。距離另一個自辦都更案「彰化喬友大樓」不到百公尺，目前該案已進入都市更新會審議階段，預計6月提報縣府，通過後進入權利變換與施工程序，初步規劃興建地上25層、地下5層的住商混合大樓。

不少民眾表示，彰化市目前尚無超過20樓的新大樓，若這兩棟大樓能順利興建，未來再結合鐵路高架化，10年後的火車站商圈將大有不同，整體城市面貌也將邁向更現代化、都市化。

彰化市民生路與三民路口多叉路，車水馬龍，舊台汽彰化車站就在民生地下道附近，是大甲媽祖南下遶境經過的重要路段，也是警方每年重點維安的熱區。（記者張聰秋攝）

彩繪牆仍在施工階段，未來還將加入大型熊氣偶趴牆裝置，營造更強烈的立體視覺效果。（記者張聰秋攝）

前身為台汽客運彰化車站的基地裡，一棟約6層樓高的建築外牆，近期出現巨型彩繪，紅色小車、恐龍、貓咪、耳機等充滿童趣的圖案層層堆疊，彩繪掀熱議。（記者張聰秋攝）

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