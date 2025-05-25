端午節假期紫色浪漫！ 大阿里山區「愛情花」百子蓮綻放

大阿里山區公田彌陀禪寺「愛情花」百子蓮盛開。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/25 13:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山區俗稱「愛情花」的百子蓮進入花季，紫色花序洋溢著泿漫情懷，充滿詩情畫意，目前嘉130鄉道上的番路鄉公田彌陀禪寺已經盛開，梅山鄉太和村寒溪呢人文叡地花開約3成，兩地端午節假期紫色浪漫花況值得期待，另石棹民宿區也隨處可見百子蓮綻放美不勝收畫面，吸引不少遊客打卡拍照。

「阿里山達人」黃源明表示，百子蓮原產南非，為石蒜科百子蓮屬的多年生草本植物，因結果之種子數很多而得名，此外它還有一個非常浪漫的別名叫做「愛情花」。引進台灣種植後，大阿里山區許多景點都可以看到百子蓮美麗的花海，面積較大的有彌陀禪寺、寒溪呢與阿里山國家森林遊樂區。

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黃源明指出，參考其近年來拍攝紀錄百子蓮開花的時間點，5月間由彌陀禪寺打先鋒，接著是6月的寒溪呢，阿里山國家森林遊樂區因海拔高、氣溫低，要到7月暑假期間才會壓軸登場，今年受到節氣影響，彌陀禪寺直到最近才進入盛開期，花期估計可至6月中、下旬，寒溪呢約到6月底、7月初，端午連假期間是最佳賞花期。

黃源明提醒遊客不要闖入彌陀禪寺，強調「距離就是美」，隔著柵欄觀賞拍照就好了，想要和美麗浪漫的百子蓮合影，建議到相距不遠的石棹民宿區，這裡有不少民宿業者將百子蓮種在路邊，可以拍好拍滿。

公田彌陀禪寺「愛情花」百子蓮美麗的花海。（記者蔡宗勳攝）

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