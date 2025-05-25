為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午節假期紫色浪漫！ 大阿里山區「愛情花」百子蓮綻放

    大阿里山區公田彌陀禪寺「愛情花」百子蓮盛開。（記者蔡宗勳攝）

    大阿里山區公田彌陀禪寺「愛情花」百子蓮盛開。（記者蔡宗勳攝）

    2025/05/25 13:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山區俗稱「愛情花」的百子蓮進入花季，紫色花序洋溢著泿漫情懷，充滿詩情畫意，目前嘉130鄉道上的番路鄉公田彌陀禪寺已經盛開，梅山鄉太和村寒溪呢人文叡地花開約3成，兩地端午節假期紫色浪漫花況值得期待，另石棹民宿區也隨處可見百子蓮綻放美不勝收畫面，吸引不少遊客打卡拍照。

    「阿里山達人」黃源明表示，百子蓮原產南非，為石蒜科百子蓮屬的多年生草本植物，因結果之種子數很多而得名，此外它還有一個非常浪漫的別名叫做「愛情花」。引進台灣種植後，大阿里山區許多景點都可以看到百子蓮美麗的花海，面積較大的有彌陀禪寺、寒溪呢與阿里山國家森林遊樂區。

    黃源明指出，參考其近年來拍攝紀錄百子蓮開花的時間點，5月間由彌陀禪寺打先鋒，接著是6月的寒溪呢，阿里山國家森林遊樂區因海拔高、氣溫低，要到7月暑假期間才會壓軸登場，今年受到節氣影響，彌陀禪寺直到最近才進入盛開期，花期估計可至6月中、下旬，寒溪呢約到6月底、7月初，端午連假期間是最佳賞花期。

    黃源明提醒遊客不要闖入彌陀禪寺，強調「距離就是美」，隔著柵欄觀賞拍照就好了，想要和美麗浪漫的百子蓮合影，建議到相距不遠的石棹民宿區，這裡有不少民宿業者將百子蓮種在路邊，可以拍好拍滿。

    公田彌陀禪寺「愛情花」百子蓮美麗的花海。（記者蔡宗勳攝）

    公田彌陀禪寺「愛情花」百子蓮美麗的花海。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播