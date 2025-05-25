尋找另一半 彰市80單身男女攜手解謎尋愛

參加尋愛趣青年男女，分組到國定古蹟元清觀進行合作解謎拼獎金。（記者湯世名攝）

2025/05/25 13:00

〔記者湯世名／彰化報導〕首度由內政部與彰化市公所合辦的單身聯誼「3萬解謎攜手尋愛趣」活動，未婚男女有多達1千多人報名，幸運錄取的80人（男女各半），今天（25日）齊聚彰化市，透過實境解謎、走訪古蹟、品嘗美食小吃與聯誼活動等，互相增進認識與瞭解，期待尋到一生的伴侶與幸福的姻緣。

參加「3萬解謎攜手尋愛趣」活動的80位單身男女，依資料分析，31-40歲參加者有8成，職業主要為民間企業人員包含醫護、銀行、科技電子業等，亦有部分為公教人員，居住地以彰化縣與台中市為多數。

請繼續往下閱讀...

今天上午幸運獲錄取參加活動的80人在彰化火車站集合，再結伴一起步行到彰化生活藝文館，展開一天的「尋愛趣」之旅；充當「月佬」的彰化市長林世賢，為參加者祝福做為開場，隨即進行破冰活動，分別透過以卡牌方式與設計話題，讓參加者互相討論、交談、自然而然地互動與認識。

緊接著，再進行分組展開實境解謎，由專業團隊帶領單身男女進入彰化市區，走訪彰化市古蹟元清觀、開化寺、孔廟等，讓單身男女在活動中互相認識、培養默契，完成所有解謎任務的前3名團隊，可獲得市公所提供的3萬元獎金（第1名1萬5000元、第2名1萬元、第3名5000元），古蹟姻緣一線牽，祝福參加者在這場浪漫與知性的旅程中找到屬於自己的愛情。

活動內容更精心規劃， 除有實境解謎拿獎金，中午還品嘗彰化美食，讓參加者玩得愉快、吃得開心，美食過後，再進入另一場重頭戲~聯誼配對活動，在歡樂的活動中找到交心的人，啟動幸福密碼，告白傳情。配對成功者，內政部與市公所提供雙重配對禮，且若於2027年12月31日前結婚者，市公所再加碼1萬元商品禮券作為結婚賀禮。

走進愛的氣球拱門開始覓良緣。（記者湯世名攝）

充當月佬的彰化市長林世賢（中）為參加尋愛趣聯誼活動的年青男女祝福。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法