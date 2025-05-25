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    鹿港百人今晚「送肉粽」 廟方急令這3生肖禁參加

    武聖宮發公告呼籲生肖屬鼠、牛、猴的民眾犯沖請盡量迴避並勿參加。 （翻攝武聖宮臉書官網）

    武聖宮發公告呼籲生肖屬鼠、牛、猴的民眾犯沖請盡量迴避並勿參加。 （翻攝武聖宮臉書官網）

    2025/05/25 12:53

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮今晚（25日）將舉行傳統「送肉粽」，由武聖宮聯合當地角頭廟一起舉辦，估逾百人參加，武聖宮發出公告，呼籲生肖屬鼠、牛、猴的民眾犯沖請盡量迴避並勿參加，不要好奇觀看；預計「送肉粽」儀式結束已是26日凌晨。武聖宮並表示，廟方有準備護身符，鄉親可免費索取。

    「送肉粽」修正過後的路線為永安三路46巷，右轉永安三路、左轉鹿和路、右轉中正路、右轉建國路、左轉自由路、右轉鹿草路、左轉彰濱五路一段、右轉台61線西邊平面道路、黑橋出海口。也就是會從中正路、鹿和路口，一路走到中正路、建國路段。送煞時間是5月25日晚間11點過後，路過的角頭都會派人出來顧庄頭。預計送煞完畢已是26日凌晨。

    這場「送肉粽」送煞儀式，由武聖宮主辦，聯合當地角頭廟共同進行，預計有超過百人參與，將煞氣循古禮送至出海口，以保地方安寧。武聖宮強調，此次儀式由專業法師主持，並由角頭廟協助「壓煞」，全程遵循古禮，確保煞氣順利送離。為避免沖煞，廟方備有鎮宅平安符，有需要的鎮民接可到廟索取，特別提醒，參與者不得佩戴項鍊、手（腳）鍊、皮帶等金屬物品，以符合儀式禁忌，科儀進行時，生肖屬鼠、牛請迴避，屬猴者請勿參加。送煞儀式的禁忌很多，民眾切勿跟隨或圍觀，以免招致不良影響。

    網路上也有民眾呼籲大家好好待在家裡休息別出門；這是鹿港傳統送法，保持平常心，其實遇到轉身不要看，或去附近超商，等送煞隊伍過去就好，也沒那麼恐怖。

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    武聖宮有準備護身符，鄉親可免費索取。 （翻攝武聖宮臉書官網）

    武聖宮有準備護身符，鄉親可免費索取。 （翻攝武聖宮臉書官網）

    鹿港鎮今晚將舉行傳統「送肉粽」，由武聖宮聯合當地角頭廟一起舉辦，估逾百人參加。（資料照）

    鹿港鎮今晚將舉行傳統「送肉粽」，由武聖宮聯合當地角頭廟一起舉辦，估逾百人參加。（資料照）

    鹿港鎮將舉行傳統「送肉粽」，由武聖宮聯合當地角頭廟一起舉辦，路線修改後公布。（翻攝武聖宮臉書官網）

    鹿港鎮將舉行傳統「送肉粽」，由武聖宮聯合當地角頭廟一起舉辦，路線修改後公布。（翻攝武聖宮臉書官網）

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