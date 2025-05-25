墾丁調酒3盤1.4萬？ 屏縣府稽查攤商 杜絕不標價及不實消息

屏東縣政府啟動墾丁大街稽查。（屏縣府提供）

2025/05/25 13:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕針對近日有消費者於平台爆料墾丁大街調酒攤似有哄抬價格消費亂象，某調酒攤一晚喊價「2盤shot要7000元，3盤shot要14000元」，屏東縣政府24日組成聯合稽查小組，針對墾丁大街現有的22家調酒攤進行強力稽查，包括調酒價格、容量及成份標示、是否使用合格酒類、警語標示、衛生環境等情事進行稽查，如有違規一律依法開單，為消費者權益把關。

屏縣府強調，墾丁近年飽受不實或負面新聞影響，縣長周春米極為重視，除了加強改善墾丁大街交通、不定期稽查旅宿業者外，端午連假及暑假將至，為確保消費安全，將加強稽查力道，並輔導業者自律及提升服務品質，創造友善消費環境，提振墾丁觀光形象，若有不實消息也可藉此機會澄清，避免影響消費者信心。

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聯合稽查行動由縣府消保官吳清宜帶隊，會同財稅局、城鄉發展處、衛生局、警察局等單位，前往墾丁大街稽查，重點從調酒攤有無明確標價，充分揭露容量、成分、加濃等金額的計算，是否符合菸酒管理法使用合格酒類、標示警語，到調酒使用的冰塊、飲用水及環境衛生是否符合食安規定等項目，鉅細靡遺。

吳清宜表示，調酒所使用的酒必須要符合菸酒管理法規定合格標示，若無合格標示可能涉及使用私酒、劣酒。業者也必須標示飲酒警語，例如喝酒勿開車、未滿18歲者禁止飲酒、本場所不販賣酒予未滿18歲者等。另調酒所用的冰塊、手搖容器、冰勺、盛裝容器及飲品、果汁冷藏温度等也都要符合食品衛生相關法令規定。

本次稽查調酒攤商共22家，業者於價目表均有明確標示每杯價格,但多數未標示容量；提供加厚濃度者多數均有標示價格僅3家未明確標示；有提供購買收據或明細者12家，以上未充分揭露資訊者均已輔導限期改善；各家業者所用的酒全數符合菸酒管理法為合格酒類；警語標示有多達20家未於明顯處貼，均由稽查小組人員指導當場立即張貼，環境衛生等部分均符合規範。

吳清宜重申，消費者有疑義應先向業者詢價了解後再購買，也會由墾丁大街觀光市集攤商及本縣各攤商餐飲業者應自律並提升服務品質。消費者若遇到消費爭議，可檢具相關證明文件向縣府消保官投訴檢舉，或打縣府1999、1950專線，由相關單位協助處理。同時，為避免網路謠傳打擊當地優良商家及民眾，針對不實謠言或爆料，縣府將採取法律行動捍衛商譽。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

屏東縣政府啟動墾丁大街稽查。（屏縣府提供）

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