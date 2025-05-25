高雄開訓百隻浪犬全面認養成功 提高整體認養率達7成7

高雄開辦訓犬課程，由業界專業講師協助訓練，犬隻變乖親近人。（記者陳文嬋攝）

2025/05/25 12:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處訓練百隻浪犬，由專業講師授課、志工陪同受訓，浪犬變得親近人，全面認養成功，提高整體認養率達7成7，連家犬參訓也變乖，人狗相處更融洽。

動保處開辦4場訓犬課程，不同於其他縣市僅聘請訓犬師配合協助馴化收容所內浪犬，市府增加專門開班教授，聘請大仁科技大學寵物照護暨美容系老師陳晴惠擔任講師，提供獸醫師、收容所志工及民眾上課。

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動保處統計，因志工協助訓犬及推廣認養成功浪犬百隻，認養率從112年58%，迄今提高至77%；且多數為成犬及亞成犬，相較於幼犬比較難推動，但透過訓犬課程，幫助浪犬提升穩定度，引導浪犬集中注意力，當志工對浪犬下指令，浪犬變乖親近人。

志工指出，參加訓犬課程學習技巧，在收容所實際運用，如帶浪犬散步等，幫助犬隻社會化，提升浪犬對人類信任感，從原本害怕接觸人群個性，轉變為主動親近人，對於媒合認養有很大幫助。

課程也開放民眾攜犬參訓，大多對於愛犬吠叫問題很困擾，上完課後有顯著改善，了解犬隻行為模式，以及如何相處，增加許多養狗知識，矯正犬隻行為變乖巧，人狗相處更融洽。

動保處暑假擴大推出8場訓犬課程，從基礎版家庭訓犬、飼養照護、美容清潔、犬貓營養概論延伸到收容所訓犬、推動認養及浪犬與環境等相關議題，穿插犬貓飼養照護、營養及美容等領域，讓課程豐富有趣。

動保處表示，這次課程設計以訓犬為主軸，導入飼養前準備工作及飼養後可能面臨犬隻各種行為問題，強化主人實戰經驗，除了大仁科技大學寵物照護暨美容系老師陳晴惠擔任講師，並聘請亞洲大學聘用講師祁偉廉講授寵物美容及寵物食安等，希望落實飼主責任，縮短人犬磨合時間，有助犬隻快速融入家庭，馬拉松式實戰訓犬。

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