清華大學畢業典禮 勉勵畢業生成為世界公民

國立清華大學今天舉行畢業典禮，校長高為元勉勵畢業生成為「世界公民」。（校方提供）

2025/05/25 12:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學今天舉行畢業典禮，校長高為元勉勵畢業生成為「世界公民」，永遠保持思想彈性與開放的自己。清華半導體學院也誕生首屆博士畢業生，展現培育國家關鍵領域人才的成果。

清華大學本學年共有6463位畢業生，包括2532人獲頒學士學位、3579人獲頒碩士學位，352人取得博士學位。校長高為元期許畢業生成為「世界公民」。他認為，不一定要周遊列國，或是有很強的外語能力才是世界公民，重點在於開放的心態、不受刻板印象及標籤侷限、願意聆聽並嘗試理解不同的人，「將自己的才能運用到更廣大的社會，與世界產生共振。」

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今年的畢業典禮致詞嘉賓是清華傑出校友、也是清華大學教授的紀錄片導演蕭菊貞。她致詞時細述自清華經濟系畢業後，如何走上創作之路，獲得兩座金馬獎和國內外許多電影獎項肯定的歷程。最近還推出台灣首部半導體紀錄片《造山者—世紀的賭注》。

蕭菊貞說，紀錄片雖然說的是別人的故事，但每拍完一部片，她都更了解自己，也更了解這片土地所承載的文化和歷史。因此，她想和學弟妹們分享，無論你今天是哪一個科系、哪一個專長畢業，都要去找到自己的價值，為它努力，為它奮鬥。

清華半導體研究學院本學年畢業生包括3位博士生及48位碩士生。學院史上第一位博士是「元件部」的姚怡如，她已於3月底完成學業，畢業前即獲得台積電研發職位聘約，從上個月起正式投入業界。姚怡如原就讀清華工科所碩士班，後轉入半導體學院攻讀博士學位，受教於教授吳永俊。她分享選擇留在台灣深造的原因：「台灣的半導體領域實力是世界級的，清華正是這場科技浪潮中最重要的學術核心之一。」

攻讀博士期間，姚怡如以第一作者身分發表多篇頂尖期刊論文，並參與專利開發。她表示，學院課程在院長林本堅培育「專才、通才、活才」的理念下，橫跨材料、製程、元件到系統整合，強調「橫向整合」與「縱向深耕」，讓她進入台積電後能迅速理解產品的整體開發流程。

清華大學畢業生最高榮譽「梅貽琦獎章」得主們。（校方提供）

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