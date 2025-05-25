為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清華大學畢業典禮 勉勵畢業生成為世界公民

    國立清華大學今天舉行畢業典禮，校長高為元勉勵畢業生成為「世界公民」。（校方提供）

    國立清華大學今天舉行畢業典禮，校長高為元勉勵畢業生成為「世界公民」。（校方提供）

    2025/05/25 12:39

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學今天舉行畢業典禮，校長高為元勉勵畢業生成為「世界公民」，永遠保持思想彈性與開放的自己。清華半導體學院也誕生首屆博士畢業生，展現培育國家關鍵領域人才的成果。

    清華大學本學年共有6463位畢業生，包括2532人獲頒學士學位、3579人獲頒碩士學位，352人取得博士學位。校長高為元期許畢業生成為「世界公民」。他認為，不一定要周遊列國，或是有很強的外語能力才是世界公民，重點在於開放的心態、不受刻板印象及標籤侷限、願意聆聽並嘗試理解不同的人，「將自己的才能運用到更廣大的社會，與世界產生共振。」

    今年的畢業典禮致詞嘉賓是清華傑出校友、也是清華大學教授的紀錄片導演蕭菊貞。她致詞時細述自清華經濟系畢業後，如何走上創作之路，獲得兩座金馬獎和國內外許多電影獎項肯定的歷程。最近還推出台灣首部半導體紀錄片《造山者—世紀的賭注》。

    蕭菊貞說，紀錄片雖然說的是別人的故事，但每拍完一部片，她都更了解自己，也更了解這片土地所承載的文化和歷史。因此，她想和學弟妹們分享，無論你今天是哪一個科系、哪一個專長畢業，都要去找到自己的價值，為它努力，為它奮鬥。

    清華半導體研究學院本學年畢業生包括3位博士生及48位碩士生。學院史上第一位博士是「元件部」的姚怡如，她已於3月底完成學業，畢業前即獲得台積電研發職位聘約，從上個月起正式投入業界。姚怡如原就讀清華工科所碩士班，後轉入半導體學院攻讀博士學位，受教於教授吳永俊。她分享選擇留在台灣深造的原因：「台灣的半導體領域實力是世界級的，清華正是這場科技浪潮中最重要的學術核心之一。」

    攻讀博士期間，姚怡如以第一作者身分發表多篇頂尖期刊論文，並參與專利開發。她表示，學院課程在院長林本堅培育「專才、通才、活才」的理念下，橫跨材料、製程、元件到系統整合，強調「橫向整合」與「縱向深耕」，讓她進入台積電後能迅速理解產品的整體開發流程。

    清華大學畢業生最高榮譽「梅貽琦獎章」得主們。（校方提供）

    清華大學畢業生最高榮譽「梅貽琦獎章」得主們。（校方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播