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    南市做工行善團完成第292戶弱勢屋

    南市勞工局「做工行善團」後壁區修繕案今日完工，是做工行善團第292戶愛心修繕屋。（記者王涵平攝）

    南市勞工局「做工行善團」後壁區修繕案今日完工，是做工行善團第292戶愛心修繕屋。（記者王涵平攝）

    2025/05/25 12:37

    〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局「做工行善團」今日在高溫環境下，分別在後壁區、安南區及南區進行修繕，其中後壁區修繕案今日完工，是做工行善團第292戶愛心修繕屋。

    後壁區58歲馬先生以臨時工維持生計，收入不穩定，與高齡85歲行動不便老母居住的老房年久失修，屋頂破洞多處漏水，牆壁木材剝落頹壞，木門窗戶多嚴重破損，居住環境不佳卻無力改善。做工行善團會勘後啟動修繕，今日由油漆工會接棒進行牆壁美化粉刷完工，也是黃偉哲市長任內的第211戶愛心修繕屋，案主及年邁的老母親滿心感激。

    南市勞工局長王鑫基與做工行善團一起為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌。王鑫基表示，本週假日家庭志工共有4對夫妻檔，油漆工會為鍾得道及羅月秀、邱重欽及吳鳳娥、王棋瑞及龍亮均，志願服務協會為陳來發及苑秀芳；手足檔則有油漆工會李美芬及李建達；翁婿檔為木工工會吳通淮及施志昇；全家福檔則有陳文昭及張文珍賢伉儷及其公子陳竣昇共同參與；志工們齊心協力無私奉獻，透過民間與政府共同合作的力量，協助更多需要幫助的弱勢族群。

    南市勞工局「做工行善團」後壁區修繕案今日完工，是做工行善團第292戶愛心修繕屋。（記者王涵平攝）

    南市勞工局「做工行善團」後壁區修繕案今日完工，是做工行善團第292戶愛心修繕屋。（記者王涵平攝）

    南市勞工局「做工行善團」後壁區修繕案今日完工，是做工行善團第292戶愛心修繕屋。（記者王涵平攝）

    南市勞工局「做工行善團」後壁區修繕案今日完工，是做工行善團第292戶愛心修繕屋。（記者王涵平攝）

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