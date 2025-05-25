中市辦單身聯誼 配對率突破9成

參加路身聯誼者在新社古堡夢幻景緻合拍照打卡。（圖由民政局提供）

2025/05/25 12:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市民政局與西區戶政事務所共同舉辦「城堡中の愛情菇事」單身聯誼活動，選在風景如畫的新社古堡與百菇莊舉行，精心安排聯誼互動、古堡午餐、採香菇及茶碗蒸DIY體驗等豐富行程，讓40位參加者在美景與美食饗宴中，悄然萌生愛意。民政局長吳世瑋表示，昨共成功促成18對民眾互表心意，配對率突破9成，中市府「愛的助攻」不間斷。

吳世瑋表示，戶政機關除了是結婚登記的服務窗口，更希望成為市民通往幸福人生的助力，為鼓勵單身民眾踴躍參與交友活動，市府今年攜手各戶所精心規劃25場主題式聯誼活動，結合地方特色、創意體驗與團體互動等多元設計，打造兼具意義又趣味十足的交流場域；這次活動融合新社在地觀光景點、食農體驗及情感交流3大元素，不僅提供年輕朋友認識志同道合伴侶的契機，也為台中市婚育政策注入正向能量，同時推廣在地觀光資源，創造多贏局面。

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西區戶所主任李翠月表示，新社古堡以夢幻的歐式建築與壯麗景緻成為人氣打卡熱點，這次活動帶領參加者搭乘「愛情巴士」前往古堡展開浪漫旅程，透過小組互動與任務打卡，增進彼此了解與好感；午後則移師百菇莊，讓參加者體驗香菇採收及手作茶碗蒸，攜手共創「食農」回憶，增添甜蜜氛圍。參加者並在「封緘傳情」的告白時段，勇敢表達心意，為整趟浪漫旅程畫下幸福的句點。

西區戶政事務所表示，許多參加者反饋，在自然美景的陪伴下，更能放鬆心情，而輕鬆活潑的活動氛圍，讓彼此更能自在互動、敞開心房。其中來自台中的陳先生分享，在古堡石牆前與對方牽手完成任務的瞬間，宛如偶像劇情節般浪漫難忘；其中一位參加的林小姐開心表示，與身旁的他一同親手製作茶碗蒸，互相分享成果的過程充滿甜蜜，是一次讓人回味無窮的特別體驗。

民政局說明，台中市114年單身聯誼活動第二階段14場次將於6月16日上午8時開放報名，額滿為止，報名費每人酌收500元，女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮。

從產地到餐桌的食農體驗，好玩又有趣。（圖由民政局提供）

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