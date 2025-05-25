移除野柳岬中國鈺洲啟航輪 工作船「陸海3號」也斷纜擱淺

中國的「鈺洲啟航輪」2024年擱淺在新北市萬里區野柳岬海岸，目前仍擱淺在原地。（圖為航港局提供）

2025/05/25 12:58

〔記者俞肇福／新北報導〕中國貨輪「鈺洲啟航輪」2024年10月29日擱淺在新北市萬里區野柳岬海岸，負責執行移除作業的工作平台船「陸海3號」，昨天（24日）因定錨的鋼纜斷裂漂流擱淺。航港局今天（25日）表示，現場湧浪仍強，截至今天上午11時仍無法登船，目前持續監控，評估明天（26日）風浪有機會轉小，再找適當時機登船檢查。

航港局昨天上午11時左右接獲通報，在野柳海域進行「鈺洲啟航輪」擱淺船隻移除作業，船身長100.58公尺的「陸海3號」，因為湧浪過強，造成錨定的鋼纜斷裂，「陸海3號」開始往野柳漁港方向漂流，最後擱淺在周邊海域。

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航港局北部航務中心主任何文智說，「陸海3號」船上無油料、無人員傷亡；發生斷纜漂流擱淺意外後，已協請海事中心，通報漁業署監控中心，通知周邊船隻注意，並督促負責拖運「陸海3號」的海歷公司，加強留意其他作業船舶錨定作業。

海歷公司24日動員「海歷5號」、「台港15003拖船」及「明亮3號」在旁監控，視海象許可，嘗試登上「陸海3號」駁船，進行帶纜拖帶，但至今天上午11時都無法執行。

何文智表示，目前「陸海3號」已經沒有再漂流移動，但因現場湧浪仍強，仍無法登輪，評估26日上午風浪有機會轉小。

航港局表示，除與現場應變人員保持聯繫並定期回報，必要時將召開緊急應變會議，要求「鈺洲啟航輪」的移除團隊提出改善計畫，避免類似情事再發生。

「鈺洲啟航輪」2024年10月29日清晨，在康芮颱風來襲前駛出基隆港後，因動力不足棄船，船上17人都獲救，貨輪在31日凌晨擱淺在野柳岬。「鈺洲啟航輪」擱淺後，航港局會同相關單位啟動應變作業，在北海岸港口、設施與景點整備防污資材，即時因應油污外洩。2025年1月14日抽除船上油料後，由船東及保險公司提出殘貨及船體移除計畫，發包拆解船體及船上3具起重機。

擱淺在野柳岬的鈺洲啟航輪善後作業的「陸海3號」也因為斷纜漂流，航港局北航中心25日表示，持續監控中，26日風浪轉小再登輪檢查「陸海3號」。（圖為交通部航港局北航中心提供）

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