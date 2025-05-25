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    新北龍舟賽民眾黨首戰將對強敵消防局 黃國昌苦笑「切磋就好」

    民眾黨團今（25）日在新店碧潭河畔展開龍舟賽前訓練。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨團今（25）日在新店碧潭河畔展開龍舟賽前訓練。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/25 12:40

    〔記者羅國嘉／新北報導〕端午節將至，民眾黨今年首度組隊參加「新北市議長盃龍舟錦標賽」，由黨主席黃國昌與新北市議員陳世軒領軍，組成「民眾新北隊」，並於今（25）日碧潭河畔展開賽前訓練；黃國昌苦笑透露，首戰對手就是新北消防局，只能說對於消防弟兄「充滿了無比的尊敬跟感謝」，所以屆時切磋切磋就好。

    黃國昌表示，感謝陳世軒主動發起並籌組龍舟隊，讓民眾黨以嶄新面貌參與地方活動。「我們的目標是全力以赴，展現團結與投入的態度，讓市民看到民眾黨對地方參與的熱情。」

    但由於首場將對上「新北消防隊」。黃國昌幽默指出，首戰對手為新北消防局，「我們對消防弟兄一向充滿敬意，這次比賽就當以龍舟會友、互相切磋。」

    陳世軒則說，這是民眾黨首次參與新北議長盃龍舟賽，不僅象徵民眾黨對體育活動的重視，也展現強化在地連結、團隊合作的精神。「雖然是練習日，我們仍邀請專業教練進行指導，希望在比賽中培養團隊默契，展現『團結新北、奮力向前』的精神，也為2026選戰做好暖身準備。」

    另外，被問及是否願與市長侯友宜、蔣萬安同場競技，黃國昌笑稱「若有機會，當然願意和雙北首長們來場龍舟切磋，也希望藉此推廣具有文化意義的傳統運動。」

    民眾黨團今（25）日在新店碧潭河畔展開龍舟賽前訓練。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨團今（25）日在新店碧潭河畔展開龍舟賽前訓練。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨團今（25）日在新店碧潭河畔展開龍舟賽前訓練，黨主席黃國昌認真學習如何划槳。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨團今（25）日在新店碧潭河畔展開龍舟賽前訓練，黨主席黃國昌認真學習如何划槳。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨今年首度組隊參加「新北市議長盃龍舟錦標賽」，由黨主席黃國昌與新北市議員陳世軒領軍，組成「民眾新北隊」。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨今年首度組隊參加「新北市議長盃龍舟錦標賽」，由黨主席黃國昌與新北市議員陳世軒領軍，組成「民眾新北隊」。（記者羅國嘉攝）

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