屏東布袋戲京都漫畫展演出驚豔國際 NHK特別報導

明興閣掌中劇團長蘇俊榮（左）教在場外國人操布袋戲偶。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/25 12:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東布袋戲驚豔國際！屏東縣政府帶領全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團，昨（24日）、今（25日）兩天於日本京都國際漫畫博物館「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」展覽開幕系列活動助陣演出，精湛的操偶技藝、生動傳神的戲偶表演，獲得現場觀眾熱烈迴響，並獲日本NHK新聞特別報導。

屏東縣府文化處表示，此次展覽由國家漫畫博物館與京都國際漫畫博物館共同籌畫，展出台日漫畫家作品，並由文化部及駐日台灣文化中心邀請屏東2個優秀布袋戲團演出，展現台日文化交流多元性。

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全樂閣木偶劇團、明興閣掌中劇團分別帶來《偶戲總動員》及《孫悟空尬哪吒》精采劇碼，融合傳統與創新，包含角色對決、傳奇與神話題材、川劇變臉等，並搭配口白唱念、操偶技巧及精巧的戲偶，呈現台灣掌中戲的藝術精髓，引人入勝。

文化處表示，很榮幸屏東縣傳統偶戲可以亮相國際舞台，文化實力獲日媒肯定。未來將持續支持在地藝文團隊，推動文化外交，讓世界看見台灣、看見屏東的文化魅力。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」以手塚治虫及蔡焜霖的漫畫傳記《手塚治虫物語》和《來自清水的孩子》對照爬梳台日漫畫史的交織脈絡，展品超過300件。在京都展出至6月24日，並於今年夏季在國家漫畫博物館展出。

屏東布袋戲精湛操偶技藝吸引日本觀眾目光。（圖由屏東縣政府提供）

屏東傳統布袋戲首登京都漫畫博物館精彩演出。（圖由屏東縣政府提供）

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