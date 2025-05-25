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    「來嘉BIKE訪」蘭潭登場 1500車友齊聚

    參加者中，最年長者為83歲張寬正（左三）與82歲林壽泉（左一），兩人皆為嘉市長春自行車隊隊員。（圖由嘉市政府提供）

    參加者中，最年長者為83歲張寬正（左三）與82歲林壽泉（左一），兩人皆為嘉市長春自行車隊隊員。（圖由嘉市政府提供）

    2025/05/25 12:03

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕6月3日「世界自行車日」前夕，第3屆「來嘉BIKE訪」自行車活動今天在風景秀麗的蘭潭風景區登場，吸引來自全台1500位自行車好手熱情參與。參加者中，最年長者為高齡83歲張寬正與82歲林壽泉，兩人皆為嘉市長春自行車隊隊員，車齡逾20年，每天風雨無阻騎行蘭潭，爬坡都難不倒他們。

    活動由嘉義市長黃敏惠、嘉義大學理工學院長徐超明等人共同揭幕宣布啟動，現場由超人氣虛擬IP「爽爽貓」與嘉義IP「大白熊」首度合體，組成「熊貓組合」，陪伴民眾拍貼、抽獎、逛市集，氣氛熱烈歡愉。

    黃敏惠說，活動吸引來自全台1500位自行車好手熱情參與，最遠來自基隆市，最南來自屏東縣，台灣頭到台灣尾都一起「來嘉BIKE訪」，呼籲大家平日多運動、勤練體力，打造更健康、更有活力的生活環境。

    其中，最年長者83歲張寬正說，在熟悉的蘭潭與大家一同騎乘，感到格外開心。82歲林壽泉先生是守護蘭潭殉職英雄林清求的兒子，他表示，自行車運動不僅有助於維持身體健康，更讓他每天精神飽滿、心情愉快。

    市府觀光新聞處長張婉芬表示，活動免費參與外，贈送「大白熊x爽爽貓」聯名T-shirt、紀念毛巾，並抽出頂級住宿招待券，現場有40攤的「BIKE嘉市集」，包含在地小農、美食手作、文創商品、自行車新車試騎與限時特賣折扣活動等，以及全台限定的「大白熊x爽爽貓」拍貼機，陪伴參加民眾留下難忘的回憶。

    6月3日「世界自行車日」前夕，第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動今天在蘭潭風景區登場。（記者丁偉杰攝）

    6月3日「世界自行車日」前夕，第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動今天在蘭潭風景區登場。（記者丁偉杰攝）

    第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動吸引親子參與。（記者丁偉杰攝）

    第三屆「來嘉BIKE訪」自行車活動吸引親子參與。（記者丁偉杰攝）

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