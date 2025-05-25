反對高鐵左營站前重信路劃設綠色人行道？ 菜公里里長這樣說

高市交通局在左營區重信路辦會勘，決議先劃設約30公尺「綠色人行道」。（讀者提供）

2025/05/25 12:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕高鐵左營站堪稱高雄的門面，但站前人車流量甚高的左營區重信路，竟然沒有「紅磚人行道」，今年5月14日上午，交通局辦會勘，建議劃設「綠色人行道」，菜公里長王振華被臉書粉專「高雄好過日」點名，以「店家會反對」為理由，不建議劃設。

對此，王振華認為「高雄好過日」的說法不夠客觀，他強調，交通局6年前會勘時，就以安全為由決議「不宜劃設」，建議市府「通盤考量」。

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據了解，5月14日會勘的出席者另有市議員、民代助理、警方，有人建議改善騎樓，最後決議先針對無騎樓約30公尺的路段，劃設「綠色人行道」。

王振華表示，重信路早年屬重劃區，他不清楚為何當時沒有劃設紅磚人行道，但隨著高鐵站設立，人車流量愈來愈多，高鐵路到華夏路之間的重信路約500公尺路段，更有公車、客運行經，交通安全愈來愈受重視。

因此，大約6年前，曾有市議員會同交通局辦過會勘，建議劃設「綠色人行道」，但此舉將縮減車道，可能迫使汽機車更加混雜，反而增加行人的風險，當時交通局就以安全為由決議「不宜劃設」。

王振華強調，他只是轉達店家意見及當時的會勘結論，無個人立場，畢竟五福路與中華路口有「綠色人行道」，仍發生日本女遊客被撞身亡的悲劇，呼籲市府以安全及可行性為最大考量。

高雄市左營區菜公里範圍涵蓋高鐵左營站、新光三越左營店，人口數3萬4900多人，僅次於左營區福山里4萬5000多人、鼓山區龍水里3萬5000多人，成為全國人口數最多的前三大里。

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