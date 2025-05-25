為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    反對高鐵左營站前重信路劃設綠色人行道？ 菜公里里長這樣說

    高市交通局在左營區重信路辦會勘，決議先劃設約30公尺「綠色人行道」。（讀者提供）

    高市交通局在左營區重信路辦會勘，決議先劃設約30公尺「綠色人行道」。（讀者提供）

    2025/05/25 12:37

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高鐵左營站堪稱高雄的門面，但站前人車流量甚高的左營區重信路，竟然沒有「紅磚人行道」，今年5月14日上午，交通局辦會勘，建議劃設「綠色人行道」，菜公里長王振華被臉書粉專「高雄好過日」點名，以「店家會反對」為理由，不建議劃設。

    對此，王振華認為「高雄好過日」的說法不夠客觀，他強調，交通局6年前會勘時，就以安全為由決議「不宜劃設」，建議市府「通盤考量」。

    據了解，5月14日會勘的出席者另有市議員、民代助理、警方，有人建議改善騎樓，最後決議先針對無騎樓約30公尺的路段，劃設「綠色人行道」。

    王振華表示，重信路早年屬重劃區，他不清楚為何當時沒有劃設紅磚人行道，但隨著高鐵站設立，人車流量愈來愈多，高鐵路到華夏路之間的重信路約500公尺路段，更有公車、客運行經，交通安全愈來愈受重視。

    因此，大約6年前，曾有市議員會同交通局辦過會勘，建議劃設「綠色人行道」，但此舉將縮減車道，可能迫使汽機車更加混雜，反而增加行人的風險，當時交通局就以安全為由決議「不宜劃設」。

    王振華強調，他只是轉達店家意見及當時的會勘結論，無個人立場，畢竟五福路與中華路口有「綠色人行道」，仍發生日本女遊客被撞身亡的悲劇，呼籲市府以安全及可行性為最大考量。

    高雄市左營區菜公里範圍涵蓋高鐵左營站、新光三越左營店，人口數3萬4900多人，僅次於左營區福山里4萬5000多人、鼓山區龍水里3萬5000多人，成為全國人口數最多的前三大里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播