桃園兒童玩具圖書館去年逾16萬人次到訪 建物長期滲漏水問題未解

桃園市兒童玩具圖書館建物防水層、周邊排水設施不足，長期滲漏水、水氣回滲，導致壁癌、油漆剝落等問題。（議員許家睿提供）

2025/05/25 12:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園八德大湳森林公園內的兒童玩具圖書館長期滲漏水嚴重，周邊更是每逢大雨周邊就積淹水，議員許家睿表示，市府應跨局處「治標治本」，除了解決漏水，亦須進行整體排水改善；教育局表示，今年擬先就兒玩館較緊急部分辦理防水止漏工程，並已提列明年重大工程預算編列，爭取後續修繕經費。

許家睿表示，玩具圖書館於2021年開館並採委外方式經營，2023年有10萬4938人次造訪，去年成長至16萬9051人次，今年營運廠商規劃沉浸式互動多媒體空間、無人機場地及親子共學烘焙坊，設施與服務不斷提升，建築滲漏水問題卻仍未解，包括STEAM體驗區及繪圖區2棟建物屋頂其實都無防水層，館內外牆只有防潑水，沒有做到真正的防水層，各建物牆角、地下層同樣無防水，水氣回滲問題嚴重，且周邊排水溝不足與阻塞，每逢下雨周邊就會出現積淹水。

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教育局表示，兒玩館接收7棟建築物將老舊營區活化再利用，規劃之初著重室內設施設備改善、情境佈置及兒玩書籍與玩具資訊設備等採購，2021年啟用初期無颱風進入、雨水也少，並無漏水情形發生，近2年颱風較為頻繁、瞬間大雨機率增加，加上位處大湳森林公園生態池區間，瞬降大雨發生時，雨水無法引流至期望的水道及生態池回流，導致水流溢出漫過圖書館園區，造成積水及室內地板進水、牆面漏水及壁癌等情況逐步發生。

教育局表示，已先後進行部分建築體外牆防水與止水墩施作、排水改善、清淤及天花板與地板修繕等工項，並於今年4月召集工務局、養工處及桃園市立圖書館共同會勘，今年擬先就較緊急部分辦理防水改善工程，總經費400萬元，其中教育局200萬元、議員配合款200萬元，並已提列明年重大工程預算編列，爭取後續修繕經費，預估約需400萬元。

工務局表示，近年天候瞬間雨勢超過長年年均雨量，難免有宣洩不及情況，首要仍請區內各維管單位做好防汛相關措施，後續會陸續召開相關會議，協助維管及分工問題。

桃園市兒童玩具圖書館建物防水層、周邊排水設施不足，長期滲漏水、水氣回滲，導致壁癌、油漆剝落等問題。（議員許家睿提供）

桃園市兒童玩具圖書館建物防水層、周邊排水設施不足，長期滲漏水、水氣回滲，導致壁癌、油漆剝落等問題。（議員許家睿提供）

桃園市兒童玩具圖書館建物防水層、周邊排水設施不足，長期滲漏水、水氣回滲，導致壁癌、油漆剝落等問題。（議員許家睿提供）

桃園市兒童玩具圖書館建物防水層、周邊排水設施不足，長期滲漏水、水氣回滲，導致壁癌、油漆剝落等問題。（議員許家睿提供）

議員許家睿表示，兒玩館除建築長期滲漏水嚴重，周邊排水溝不足與阻塞，每逢下雨周邊就會出現積淹水。（議員許家睿提供）

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