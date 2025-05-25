中小學手機管理草案座談會 明起報名開放120位學生參與

教育部將舉辦全國學生座談會，邀請高級中等以下學生及兒少代表，討論「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」。（資料照）

2025/05/25 11:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部日前公告中小學生管理草案，引起各界討論，學生組織昨也到教育部前抗議。對此，教育部宣布將於6月1日上午舉辦實體學生座談會，共開放120位學生參與，明天傍晚起開始報名，座談會亦將提供線上直播供民眾觀看。

教育部本月21日公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，內容指高中職生及國中小生帶手機到校，應經家長（法定代理人）同意，除了學習或緊急聯繫外，在學校應關機，並由學校或各班集中保管，但高中職經由校內程序討論通過「在校作息時間」即可用手機。

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為進一步聽取學生意見，教育部表示，將於今年6月1日上午10時至12時舉辦全國學生座談會，邀請高級中等以下學生及兒少代表，針對草案內容進行交流，共同研擬更合適的校園管理原則。

教育部提到，座談會以實體方式舉行，讓全國學生皆可參與討論，因現場座位有限，提供120位學生以實體方式報名參與，報名採順序錄取。有意參加現場座談會的學生，請於5月26日18時至5月28日上午8時，至報名網站完成報名。報名成功者將於5月28日中午12時起以電子郵件通知，並同步公告報名編號於教育部電子布告欄。

而座談會也將同步提供線上直播，未能親臨現場者，亦可透過直播觀看座談會，並於留言區或至「眾開講－公共政策網路參與平台」表達意見與建議。

教育部強調，教育部將彙整所有回饋建議及意見，並納入後續研修的重要參據。教育部誠摯邀請全國學生踴躍參與，無論是親臨現場或線上互動，讓政策更貼近學習現場，共同營造健康、安全、多元的校園數位環境。

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