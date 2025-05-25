台中市政路延伸工程 工業區一路至安和路明通車

中市市政路延伸一期工程明通車，在中捷藍線動工後成台灣大道替代道路（意象圖，市府提供）

2025/05/25 11:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕解決台灣大道、工業區一路尖峰塞車，市府推動「市政路延伸工程」，其中第一階段的工程，是從工業區一路至安和路，全長約750公尺，將於5月26日通車，該路段可說是台灣大道至工業區替代道路，當地市民視為大事。

「市政路延伸工程」，全長近2公里，總經費約76億元，採分標方式推動通車，其中第一階段的工程，是從工業區一路至安和路，全長約750公尺，明天正式通車；而第二段工程難度較高，預計明年底完工，將成中捷藍線替代道路。

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市政路的延伸工程，於2022年進行第一標的動工，第一標的工程目前完工，工業區一路至安和路全長約750公尺，明天正式通車。

建設局表示，第二標為安和路至環中路，全長約1.2公里，預計於2026年底完工，未來全線通車後，不僅將完整串聯台中工業區與新市政中心，更可作為捷運藍線施工期間的重要替代道路，有效紓解台灣大道車流，帶動地方經濟發展。

中市市政路延伸一期工程明通車，在中捷藍線動工後成台灣大道替代道路（意象圖，市府提供）

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