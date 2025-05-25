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    粽香傳愛 家扶親子包粽贈扶助家庭

    北台南家扶中心佳里服務處展愛隊志工與扶助家庭親子，今日齊聚包出3千多顆愛心粽。（記者王涵平攝）

    北台南家扶中心佳里服務處展愛隊志工與扶助家庭親子，今日齊聚包出3千多顆愛心粽。（記者王涵平攝）

    2025/05/25 11:36

    〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶中心佳里服務處展愛隊志工與扶助家庭親子，今日齊聚包出3千多顆愛心粽，新住民媽媽、大學生、阿嬤一早就開始幫忙，感恩家扶的幫助，希望將感恩人情味繼續傳承下去。

    30位展愛隊志工跟43位扶助家庭親子今天一早6點起，開始洗粽葉、洗米、炒料、包粽、煮粽，合力完成165串3300顆愛心粽的艱難任務，佳展志工隊長謝清顯說，粽葉飄香‧佳展傳愛端午關懷是佳里展愛志工隊年度盛事，從1995年齊聚在扶幼委員鄭秀珍家中綁粽，從100顆到現在超過千顆，30年來送出超過11萬顆粽子給扶助家庭。

    來自越南的金簪媽媽，參加粽香活動已超過10年，孩子已就讀大學，只要老師通知就會前來幫忙；就讀大三的陳同學今年已是第2年幫忙，獲得家扶中心的協助以及獎學金支持就學，也減輕母親的負擔，素端阿嬤帶著2名孫子參加，參加包粽也超過10年。

    北台南家扶中心扶幼主委呂明憲表示，北家扶扶助近900戶家庭，約7成為單親，也有近2成為隔代教養家庭，平時需忙於家計，不到2成的家庭會自行包粽，感謝許多民眾默默相挺，讓家扶粽香活動繼續飄香，3300顆粽子除現場享用及每戶家庭各獲一串，其餘2千顆也送至扶助家庭手中，共享富有人情味的家扶牌肉粽。

    來自越南的金簪媽媽（左），參加粽香活動已超過10年。（記者王涵平攝）

    來自越南的金簪媽媽（左），參加粽香活動已超過10年。（記者王涵平攝）

    北台南家扶中心佳里服務處展愛隊志工與扶助家庭親子，今日齊聚包出3千多顆愛心粽。（記者王涵平攝）

    北台南家扶中心佳里服務處展愛隊志工與扶助家庭親子，今日齊聚包出3千多顆愛心粽。（記者王涵平攝）

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