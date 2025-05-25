台南山上水道貓咪「長頭髮」好萌 民眾聯想「龍貓」

台南山上花園水道博物館入口廣場的不鏽鋼貓咪裝置藝術，近日頭頂冒出1株植物，彷彿貓咪「長出頭髮」。（記者劉婉君攝）

2025/05/25 11:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館入口廣場有1座3公尺高的不鏽鋼貓咪裝置藝術，近日貓咪頭頂冒出1株植物，彷彿貓咪「長出頭髮」，引發民眾討論，認為呼應知名動畫「龍貓」撐傘畫面。

該座貓咪裝置藝術「幸福．召喚」，由藝術家黃沛瀅創作，取意於「幸福正在向我們召喚」或「我們正在召喚幸福」的雙重語境。設置於博物館廣場前已有多年時間，也被館方與民眾暱稱為「水道貓」。因手持喇叭模樣討喜，為遊客拍照熱點。

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館方指出，作品中心鏤空，底部為裸露土層，平時也可見雜草生長，這次有植物從貓咪基座下方自然生長，穿過鋼板孔隙，從頭頂孔洞竄出，相當罕見。

館方推測，可能是鳥類吃下果實後，將種子帶至基座內，植物在適宜條件下萌芽生長，歷經時間推移才從頭頂冒出，也呈現裝置藝術與自然環境互動的可能性，未來將持續觀察植物狀況。

不少民眾看到後驚呼「好可愛，有龍貓的感覺！」也有人打趣貓咪應該是覺得熱，「頭頂種樹來遮陽」、「水道貓升級為森林系貓咪了」。

藝術家黃沛瀅也驚喜表示，自然生命力為作品增添了全新樣貌，還開玩笑說「可以來協助修剪頭髮」。

植物從貓咪基座下方自然生長，穿過鋼板孔隙，從頭頂孔洞竄出。（記者劉婉君攝）

植物從貓咪基座下方自然生長，穿過鋼板孔隙，從頭頂孔洞竄出。（記者劉婉君攝）

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