豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽 慈濟宮天上聖母駐駕現場

豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽，競爭激烈，現場趣味橫生。（記者歐素美攝）

2025/05/25 11:34

〔記者歐素美／台中報導〕2025豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽今天在豐原區藝文巷舉行，共有24隊參賽！立法院副院長江啟臣也率多位民代與里長聯誼隊來場友誼賽，最後由民代隊勝利，江啟臣發表得獎感言笑稱「真的是不小心贏的，里長隊也很棒」。

由台中市葫蘆墩觀光發展協會舉辦的2025豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽曁端午粽飄香社區青銀同樂活動，今天在豐原區藝文館後方的藝文巷舉行，陸上龍舟趣味競賽今年共有24隊參賽。

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豐原區長洪峰明表示，陸上龍舟趣味競賽已舉辦10屆，感謝台中市葫蘆墩觀光發展協會出人出力大力推動，成為豐原地區端午節的一項特色活動；並感謝豐原慈濟宮主委陳誌峰對活動的全力支持。

豐原慈濟宮主委陳誌峰表示，豐原慈濟宮和台中市葫蘆墩觀光發展協會多次合作舉辦陸上龍舟趣味競賽，未來會繼續支持台中市葫蘆墩觀光發展協會舉辦各項活動，共同為推動豐原的觀光和經濟繁榮盡心力。

台中市葫蘆墩觀光發展協會理事長李式庸表示，今天活動除了陸上龍舟趣味競賽，並請來豐原慈濟宮天上聖母駐駕現場，共供民眾「棱轎腳」，還有香包DIY、祖孫老少來包粽、趣味青銀同樂團康遊戲等。

陸上龍舟趣味競賽比賽全程約50公尺，參賽隊伍在裁判鳴槍後出發，率先抵達終點奪標就獲勝，過程趣味橫生，有的隊伍一開始就駛歪撞中央分隔，有的雖領先抵終點卻未能奪標而失去比賽，徒呼負負；還有2隊競爭激烈，只差分毫，還到總裁判處觀看錄影畫面才認輸。

豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽，奪標看誰快。（記者歐素美攝）

立法院副院長江啟臣率民代隊與里長聯誼隊來場友誼賽。（記者歐素美攝）

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