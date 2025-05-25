高雄龍舟嘉年華陸海空齊發 首推水上氣墊闖關遊戲

佛光山祥龍燈今年將與鰲躍龍祥主題燈一起在高雄龍舟嘉年華活動中共演。（圖由高雄市運發局提供，黃敬文攝）

2025/05/25 11:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽30日起一連3天將在愛河水域登場，今年活動延續去年陸海空3龍齊發，並首推水上氣墊，要讓15歲以上的民眾消暑。

去年端午節連假高雄愛河創下26萬遊客到訪的紀錄，今年將擴大舉辦，陸上活動有大型玩水氣墊、紙風車劇團、街頭藝人表演、水彈槍體驗，以及河東路傳統、河西路文創雙市集；水面上有SUP、獨木舟、親子龍舟、水上氣墊闖關等體驗活動，要讓愛河畔越夜越熱鬧。

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此外，除了夜間龍舟賽事外，去年引發話題的佛光山祥龍燈，今年將與愛河畔知名地標「鰲躍龍祥」的燈會主題燈共演，由空中巡弋的祥龍燈飛繞在主題燈旁，搭配鰲龍靈動噴煙畫面，展演時間為5月30、31日下午5點50分、晚間8點及6月1日下午5點50分進行共5梯次，每場10分鐘的表演秀。

高雄市運發局表示，今年市集分為河東路、河西路兩岸，河東路主打傳統夜市特色，設攤時間為活動5月30、31日兩日為中午12點至晚上10點，較去年延長1小時，最後一日到晚上9點；河西路則是手作文創路線，前2日為下午2點開始到晚上10點，最後一天則到晚間9點。市集中另規劃冰品主題區，讓民眾不用奔走就可以嚐到高雄在地特色冰品。

陸上氣墊從下午3點到晚間8點在228和平紀念公園操場登場；另外在5月30、31日下午5點，紙風車將在228和平紀念公園U型廣場與大家見面，演出30分鐘短劇目—深海魚劇場；新登場的水上氣墊將愛河化身水上運動場，每日下午2點半到5點半於電影館前水域開放15歲以上民眾體驗闖關，另有親子龍舟、SUP、獨木舟等，已開放在「KSD 好運發-高雄市政府運動發展局臉書」預約登記。

水上氣墊將讓愛河化身運動場，提供15歲以上民眾闖關體驗。（圖由高雄市運發局提供）

紙風車將於30、31日連續2天在228和平紀念公園演出30分鐘短劇目—深海魚劇場。（圖由紙風車劇團提供）

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