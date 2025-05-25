澎湖望安至將軍鋪設海底電纜 加強供電穩定

海底電纜船上百餘人，日夜加強趕工鋪設海底電纜。（民眾提供）

2025/05/25 11:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖望安與將軍島，因一海之隔，民生用電供應，由望安本島發電廠，以架空鐵塔方式提供跨海配電線路，送給將軍島住戶使用，但易受澎湖東北季風之鹽害及強風影響，造成配電線路斷線風險，因此台電斥資10餘億元進行海底電纜舖設工程，加強供電穩定。

望安與將軍島區間跨海配電線路，主要施工項目，包括管路工程：含開關站及其基礎台（含開關箱、管末封塞處理、接地、電纜固定架）、管溝（含回填）、標示帶、施工路徑紀錄、施工障礙物排除（復原）及其他附帶工作。電氣工程：含海纜製造、鑄鐵保護盒製造、海纜佈設、海纜兩端電纜終端處理接頭、電氣特性試驗、施工紀錄、施工障礙物排除（復原）及其他等附帶工作。

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最重要的海纜舖設工程，在望安至將軍海域間，舖設25kV級交連PE海底電纜三芯1條，外部裝設鑄鐵保護盒保護，海纜佈放全長約1736公尺。工程自去年5月進場施作陸域管路及基礎台工作，後續海纜舖設工作因區域海象因素，去年10月至今年年3月辦理停工，今年4月復工，預計於5月底完成望安至將軍島區間海纜佈放，9月底前加入系統供電，可提升望安轄區島嶼用電的穩定及安全。

針對台電為了望安跟將軍供電穩定，花了10多億，設計海底電纜，這艘海纜船光船上工作人員100多人，難得一見的將軍大工程，就為了1169戶的供電穩定，贏得望安鄉長許賢德、議員陳佩真及將軍旅宿業者一致好評。

望安至將軍海底電纜鋪設，斥資十億多元台幣。（民眾提供）

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