中市「文小38」荒廢多年 議員怒批已成治安死角

市議員陳雅惠批中市「文小38」荒廢多年 現狀雜草叢生、毫無照明 。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/25 11:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市南區「文小38」用地為學校預定地，但是市府一直未啟用，荒廢多年，市議員陳雅惠痛批，該地現狀是雜草叢生、毫無照明，儼然成為治安死角。她要求市府儘速補設照明，並規劃如槌球場、足球場等運動設施，讓土地回歸市民使用。

教育局長蔣偉民表示，將積極研議後續規劃，並考慮與運動局、建設局等單位合作，針對未開發學校用地推動簡易運動設施設置，「不會讓文小38繼續荒廢」。

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議員陳雅惠指出，「文小38」位於南區復興園路、新榮街、新華街一帶，占地1.7公頃，地勢平坦，腹地寬廣，但多年無設校計畫，也沒有任何教學設施。

陳雅惠痛批，市府曾承諾，對於暫無設校需求的預定地，可作為公共空間，如北區、太平區已有先例，南區卻遲遲無進展，她不滿「為什麼南區就被放著不管？」

陳雅惠除要求立即補設夜間照明，改善暗夜治安問題外，教育局應明確說明設校時程，若短期無規劃，應將「文小38」納入公共活化盤點，她並建議市府設置如槌球場、足球場或多功能草地球場，提供長輩與親子族群安全運動空間。

陳雅惠要求市府儘速召開跨局處協調會議，制定短中期活化計畫，讓「文小38」真正回到市民生活中，充分活化利用。

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