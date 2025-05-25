下波鋒面更強！端午連假前變天 週四各地短延時強降雨

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/25 11:07

〔記者林志怡／台北報導〕本週末即將迎來端午連假，但恐有一波更強的鋒面攪局。中央氣象署指出，今（25）日與明日兩天各地水氣仍多，整體降雨機率較高，且感受偏涼冷，北部地區白天氣溫約23至25度，週二短暫空擋後，週三下午起在有一波更強的鋒面影響台灣，週四各地都可能出現短延時強降雨。

中央氣象署預報員林定宜說明，今日華南至台灣上空仍有雲系分佈，加上地形影響，整體水氣偏多，清晨至上午9時，中南部山區、花蓮一帶雨量較多，高雄茂林區60分鐘累積雨量最大達到81毫米，南投縣仁愛鄉則有43毫米，整日也將維持濕涼的天氣。

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林定宜提醒，雖鋒面預計在今晚通過台灣，今日各地天氣還是不太好，北部、中部山區仍有局部較大雨勢，東半部地區、南部山區降雨機率也較高，另今日中部以北、東北部、東部地區夜間、清晨氣溫僅20至22度，白天氣溫落在23至25度，南部地區的高屏白天氣溫則仍有30度。

隨著鋒面遠離，週二的風向將轉為東北東風，各地白天起氣溫回升、水氣略有減少，但迎風面的東半部地區、恆春半島持續有雨，中南部山區午後仍有雷陣雨。

林定宜指出，週三下午起再有一波鋒面從華南附近逐漸靠近台灣，東半部、恆春半島上半天起有局部零星短暫陣雨，下半天起西半部也有短暫陣雨或雷雨，且鋒面預計在週四通過，再加上南海附近的西南風，影響範圍比目前這波鋒面更大、降雨更明顯，各地都有短延時強降雨，西半部地區更可能有大雨。

待鋒面於週五、週六往南移動至巴士海峽，北部雨勢逐漸趨緩，降雨區域將轉移至南台灣及東部、東南部地區、中部山區。

今日清早降雨量分布。（圖為中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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