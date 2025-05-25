竹市無障礙微旅行《湖光牧野》首發團 6/10媚力登場

竹市無障礙微旅行《湖光牧野》首發團6/10媚力登場。（市府提供）

2025/05/25 11:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推動「無障礙微旅行」服務，為身心障礙者與照顧者開啟「安心出發、期待參與」的戶外旅程。社會處表示，無障礙微旅行《湖光牧野》首發團將於6月10日媚力登場，邀請身心障礙者及其照顧者一同走訪新竹、新北、桃園及苗栗等地的無障礙景點，一同留下珍貴且美好的回憶。

市府表示，無障礙微旅行至今已超過千人參加，幫助許多行動不便的市民朋友突破空間與體力的限制，在旅途中重新連結自我與家人的關係，成就家庭共好的契機。

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社會處表示，許多參與者在旅途中重新點燃生活動力，照顧者也在能獲得短暫且寶貴的喘息時間。對某些家庭來說，這可能是一年中唯一能一起出門的時光。今年市府延續「讓我帶你去走走」的理念，推出6條單日行程，包含青草湖、香山濕地、清華大學、新竹動物園等竹市的無障礙景點，並擴展至跨縣市如飛牛牧場、棒球名人堂、永安海螺文化體驗園區等場域，涵蓋自然景觀、生態教育、歷史人文與DIY創作體驗等多元內容。部分行程更加入復能導向的輕運動與感官活動設計，體現延緩失能、提升生活品質的預防醫療觀念。

社會處說明，無障礙微旅行《湖光牧野》首發團將於6月10日媚力登場，規劃100位名額參與，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明，且5年內未曾參加過「無障礙微旅行」的身心障礙朋友皆可免費參加；詳細的行程可參考「新竹市無障礙微旅行－讓我帶你去走走」臉書粉絲專頁；報名網址 ，報名電話：多扶旅行社02-89310123，或聯絡社會處身心障礙福利科03-5351560。

【114年無障礙微旅行6條路線】包括新竹新北一日遊《科技文創遊》台積創新館→三峽老街→鶯歌博物館。新竹苗栗一日遊《湖光牧野》青草湖→飛牛牧場DIY→日新島。新竹北埔一日遊《田園好柿》香山濕地賞蟹步道→老鍋農莊/米粉DIY體驗→金漢柿餅園區。新竹一日遊《學府之旅》十八尖山桐花廣場→清華大學→新竹動物園。新竹苗栗一日遊《古色風情》功維敘隧道→棗莊古藝庭園→玫瑰森林→香山濕地賞蟹步道。新竹桃園一日遊《漁港風華》永安海螺文化體驗園區→棒球名人堂→新竹玻璃工藝博物館。

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