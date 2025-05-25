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    增聘跨領域師資彈性 蔣萬安籲中央下放代理教師續聘權

    台北市長蔣萬安希望中央將代理教師續聘年限由直轄市政府自訂，提供更多彈性使更多師資進行跨域教學。 （資料照）

    台北市長蔣萬安希望中央將代理教師續聘年限由直轄市政府自訂，提供更多彈性使更多師資進行跨域教學。 （資料照）

    2025/05/25 10:55

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市教育局推動STEAM及新科技教育計畫，蔣萬安認為，目前代理教師聘期最多只能3年，不利於跨領域師資的招募，4月初已要求教育局發函教育部，希望中央研議修法，將代理教師續聘年限由直轄市政府自訂，提供更多彈性使更多師資進行跨域教學。

    蔣萬安表示，地方政府如果連代理老師的聘任年限都沒有自主權，就失去了地方自治的精神；教育部從課綱管到大學學雜費，管到代理老師聘任的年限，並不符合地方自治或大學自治的精神。

    教育局補充說明，依據中央規定，代理老師的聘用須控制在教師總員額8%以下，雖然北市已有各式增加專任教師的措施，但加上教師長期請假如產假、育嬰假、侍親假等原因，代理教師仍是不可或缺。

    教育局指出，有意任教者的首選是考上專任教師，因此代理老師招考不易，應徵比例很少，有學校甚至招45次才招到代理老師，招考20至30次的學校也不少見。因此通過學校教評會考核機制，讓優秀且已經在學校服務的代理老師能留校，不只能減輕行政負擔、減少代理老師的高流動率，更能激勵代理老師的留任意願並提高教學品質。

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