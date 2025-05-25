入侵植物大作戰！民眾、企業齊力清除雪霸國家公園外來種

隨著人類活動增加及道路修復工程推進，國家公園生態也受外來種植物威脅。近5年來，雪霸國家公園管理處號召民眾參與移除，累計達3.3公頃、移除量超過9500公斤。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2025/05/25 10:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕隨著人類活動增加及道路修復工程推進，國家公園生態也受外來種植物威脅。近5年來，雪霸國家公園管理處（簡稱雪霸處）號召民眾參與移除，累計達3.3公頃、移除量超過9500公斤；雪霸處並於24日與台灣村田公司簽屬3年合作備忘錄，結合企業力量，投入外來種植物移除，維護生態。

雪霸處表示，2020年以來，雪霸處每年召集民眾參與外來種移除活動，至今已舉辦12場，超過760人參加，移除面積達3.3公頃，移除量超過9500公斤，有效降低了外來入侵種對原生植物的影響。

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雪霸處長林文和與台灣村田公司總經理黃友信於24日在汶水遊客中心簽署3年的合作備忘錄，透過民間企業資源投入和行動，促進環境保護。當日，台灣村田公司員工及眷屬123人即與雪霸處、保七總隊第五大隊及國立嘉義大學植物分類學專家張坤城副教授團隊師生，移除了面積約0.3公頃，數量逾3000公斤的銀合歡及馬纓丹、大花咸豐草等。

雪霸處表示，與台灣村田公司的3年合作期間，除了協助國家公園清除外來種外，雙方還將共同辦理環境教育及生態保育活動。雪霸處希望能結合更多公私部門的力量，守護原生種棲息地的健康與生態永續發展。

雪霸處長林文和（左）與台灣村田公司總經理黃友信（右）簽署3年的合作備忘錄，透過民間企業資源投入和行動，促進環境保護。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

台灣村田公司員工及眷屬與雪霸處、保七總隊第五大隊及國立嘉義大學植物分類學專家張坤城副教授團隊師生，移除了面積約0.3公頃，數量逾3000公斤的銀合歡及馬纓丹、大花咸豐草等。 （圖由雪霸國家公園管理處提供）

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