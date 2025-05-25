桃園高榮野保區劃設13年 台北赤蛙單日最高僅多14隻

桃園高榮野生動物保護區藏有第2級珍貴保育類野生動物台北赤蛙。（桃市府提供）

2025/05/25 10:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園高榮野生動物保護區公告成立至今13年，第2級珍貴保育類野生動物台北赤蛙，單日最高紀錄僅增加14隻，復育成效引發議員關注；桃市府農業局長陳冠義表示，台北赤蛙成長須時間，從復育前個位數增長至雙位數，也記錄到逾百種動植物，顯見保育成效斐然，將持續進行棲地營造與維護保育。

高榮野生動物保護區於2012年3月3日公告成立，面積僅1.11公頃，為全國面積最小的野保區，主要位於楊梅區高榮里731號埤塘，原為自來水公司所有的戰備池，區內生存有台北赤蛙等野生動物，根據2005年台北市立動物園調查數量，最高曾達187隻，後來數量卻急速遞減，最低僅有10餘隻，透過劃設野保區進行復育工作。

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議員周玉琴表示，野保區公告成立至今13年，桃市府每年編列130萬元進行保育工作，另編列30萬元巡守隊經費，依據2024年承包商調查報告，台北赤蛙單日最高紀錄30隻，較設立前僅增加14隻，復育成效緩慢。

陳冠義表示，每年保育經費主要用在委託專業團隊進行棲地營造工作，以維持水質穩定、移除有害物種與復育原生種植物等為主，同時於周遭宣導友善農法，以減少對環境的影響，而蛙類成長需5到6年時間，數量不可能瞬間暴增，高榮野保區台北赤蛙經過多年努力，由單晚僅記錄到7隻上升到30隻，除此之外，保護區也記錄到鳥類38種、蛙類8種、爬蟲類17種及植物126種。

桃園高榮野生動物保育區記錄到黑翅鳶。（桃市府提供）

高榮野生動物保護區於2012年3月3日公告成立，面積僅1.11公頃，為全國面積最小的野保區。（桃市府提供）

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