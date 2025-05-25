桃園1天2起停電！先饋線故障又有貓闖配電場 影響逾5600戶

桃園市繼大園、青埔，中壢區中山東路2段也停電了，圖為中壢一號社宅。（圖由巿議員謝美英提供）

2025/05/25 11:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區、大園區昨（24日）晚間接連發生停電事件，先是在晚間8時57分因饋線事故導致中壢青埔及大園地區約1224戶停電，接著晚間11時21分又因有貓闖入配電場所，造成中壢地區4418戶停電，2起事故合計影響超過5600戶用電，引發用戶跳腳，尤其住高樓層用戶哭喊「要怎麼上下樓？」

對此，台電公司桃園區營業處表示，已於25日凌晨全面恢復供電，並持續強化線路與設備維護，以降低事故發生機率，對於造成用戶用電不便，深感抱歉。

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據了解，24日晚間8時57分，因台電饋線設備故障，造成大園區公園路一段、致遠一路、中壢區高鐵站前西路一段、青溪路一段等地約1224戶停電。經台電緊急派員搶修，截至晚間11時許，已有739戶復電，最終於12時50分剩餘485戶全數修復完畢。

未料同日晚間11時21分，因有貓誤入某大樓地下室的配電場所，誤觸地下線路保護開關，引發短路，導致供電中斷，造成中壢區龍慈路、中山東路三段至四段、龍和一街等地再度發生停電，受影響戶數高達4418戶，台電即時出動人員搶修，並於25日凌晨0時16分全數復電。

桃園市議員謝美英表示，這2起停電事故引發當地居民抱怨，就連中壢一號社宅都遭殃，因停電期間天氣悶熱，雨後更顯難耐，加上無預警斷電，生活嚴重受影響。

台電桃園區處對此表達歉意，並表示經查第一起事故事故係屋外配電場所因豪雨造成地下線路保護開關短路，非外物引起；已全面檢查相關設備與線路，後續將加強線路維護點檢，減低事故發生。

桃園1天2起停電！先饋線故障又貓闖電房影響逾5600戶。（圖擷取自臉書「內壢大小事」）

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