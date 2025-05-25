出生4天新生兒後送 創下「航空用嬰兒保溫箱」民航首例

出生甫四天嬰兒後送，創下我國民航史首度使用航空用嬰兒保溫箱首例。（凌天航空提供）

2025/05/25 10:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，今（25日）凌晨接獲三總澎湖分院小兒加護病房通知，1名出生4日的新生兒，因疑似腸胃壞死需緊急申請直升機醫療後送到台灣本島就醫，由於高雄機場滑行道夜間施工關場，最終將病患送往台中中國醫藥學院附設醫院進行搶救。

由於新生兒出生僅4天，三總澎湖分院派遣小兒科醫師劉俊廷隨行照護，並攜帶新生兒急救箱以備不時之需。凌天航空首次使用澎湖縣政府衛生局長陳淑娟排除萬難編列經費，交由三總澎湖分院採購的「航空用嬰兒保溫箱」，再由凌天航空協助辦理適航測試、認證，這是我國民航史上首次使用「航空用嬰兒保溫箱」進行空中醫療後送。

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凌天航空21日連續5日執行6件醫療後送任務，今日更創下新生兒後送任務醫療照護及器材運用紀錄，除了三總澎湖分院考量新生兒狀況有可能急劇變化，增派小兒科醫師劉俊廷隨行，凌天航空則由擔任「航空用電子醫療器材測試員」的陳萬昇主任隨行，航空用嬰兒保溫箱也是陳萬昇主任在2024年6月擔任航空測試人員，首次使用也是由陳萬昇隨行照顧病患。

陳萬昇主任是目前國內隨機醫療照顧時數最高的醫護人員已達上千小時，也是擔任航空電子器材測試人員試飛時數最高的醫護人員，除了嬰兒保溫箱航空測試，還有當年新冠肺炎移動式負壓隔離艙的測試，更直接躺入隔離艙內進行測試，陳萬昇主任表示無奈嬰兒保溫箱體積有限，不然一定會先行體會病患感受。

三總澎湖分院小兒科醫師劉俊廷，與航空用新生兒保溫箱。（凌天航空提供）

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