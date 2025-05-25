7縣市大雨特報！ 吳德榮：今明氣溫稍降、週四鋒面南下恐帶劇烈降雨

氣象署今（25）日對中南部7縣市發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。（擷取自中央氣象署）

2025/05/25 10:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今日上午9時55分發布大雨特報，中南部山區有局部大雨發生的機率，範圍包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等7地。氣象專家表示，今、明（25、26日）兩天鋒面結構減弱，各地雲量多、有局部短暫雨；大氣不穩定，中南部近山區仍有小範圍對流發展的機率，應注意氣象署的即時訊息。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會 」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地氣溫稍降、北台轉涼，各地區氣溫為：北部17至24度、中部19至28度、南部23至32度、東部19至29度。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，週二（27日）鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。週三（28日）另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，轉有局部短暫陣雨，愈晚降雨機率愈高。週四（29日）「梅雨季」第4波移動性鋒面南下，雖不符合「入梅」條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

吳德榮提到，端午連假首日（30日）鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，中南台灣脫離較慢，上半天仍有局部雷陣雨的機率。連假後兩天（5月31日、6月1日）各地晴時多雲，逐日轉熱，下週一、二（2、3日）各地晴熱如夏，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

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