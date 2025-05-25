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    台中潭雅神綠園道部份路段龜裂隆起 至少2跑友摔傷

    台中市議員周永鴻指潭雅神綠園道多處路段出現龜裂等破損情形，有跑友因此跌倒。（周永鴻提供）

    台中市議員周永鴻指潭雅神綠園道多處路段出現龜裂等破損情形，有跑友因此跌倒。（周永鴻提供）

    2025/05/25 10:08

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市潭雅神綠園道全長約13.1公里，每年約有超過300 萬遊客人次到此騎車遊憩，但多處路段出現路面龜裂、隆起、坑洞等破損情形，尤其是和平場段最為嚴重，至少已經造成兩起跑友不慎跌倒的事件，民眾反映市府遲未處理。

    觀旅局表示，經現場巡視發現破損龜裂長度約為130公尺，該處已於15日完成AC重新鋪設。其餘因植物浮根造成的鋪面龜裂部分，若巡察人員發現會先以AC鋪平，後續再辦理樹木浮根處理並行刨鋪，以提升路面品質。

    台中市議員周永鴻表示，近日有民眾反映，有多處路段出現路面龜裂、隆起、坑洞等破損情形，尤其位於和平場站前後約7K+500至8K+500路段狀況最為明顯。

    周永鴻表示，有常在潭雅神綠園道慢跑的市民向他反映，近和平場站的路段自去年下半年起就有嚴重破損，至少已經造成兩起跑友不慎跌倒的事件，數度向市府反映卻未見改善。

    周永鴻指出，經由實地現勘，發現路面隆起破裂，其中多處可能因為植栽樹根造成，這樣的基礎設施問題長期不處理，不僅影響城市形象，更危及使用者安全。

    此外，周永鴻指出，觀旅局對潭雅神綠園道修繕及維護經費，在2024年編列「北屯、潭子、大雅及神岡區自行車道修繕工程」1500萬，2025年則編列「潭雅神綠園道觀光遊憩設施整建工程 」1500萬元，但目前和平場站附近的破損情形仍未獲妥善處理，顯示巡檢制度與工程排程仍有檢討空間。

    周永鴻要求觀旅局儘速派員現勘並儘速修復，應該加強巡檢頻率並持續檢討綠園道兩側植栽與中長期維護。

    台中市觀旅局表示，潭雅神綠園道每日皆會安排人員進行環境整理，且每週2次以上巡檢及轄區承辦人員不定時現場巡檢，若發現有設施損壞會立即派工修繕，以提供民眾舒適整潔的自行車道環境。另每月安排除草一次，且會隨著草生長情形滾動式調整，本月預計於31日前完成。

    台中市議員周永鴻指潭雅神綠園道多處路段出現龜裂等破損情形，有跑友因此跌倒。（周永鴻提供）

    台中市議員周永鴻指潭雅神綠園道多處路段出現龜裂等破損情形，有跑友因此跌倒。（周永鴻提供）

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