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    高市青年局帶隊探訪林園百年「天地掃」 領略匠魂

    高市青年局舉辦「山海探險隊」，帶領學員前往林園林內社區體驗天地掃製作工藝，感受地方人文獨特魅力。（青年局提供）

    高市青年局舉辦「山海探險隊」，帶領學員前往林園林內社區體驗天地掃製作工藝，感受地方人文獨特魅力。（青年局提供）

    2025/05/25 09:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局策畫「山海探險隊」，帶領青年走訪林園林內社區，探索紅樹林生態與百年「天地掃」製作工藝，親身感受高雄山海地景中的人文智慧與自然價值。

    青年局長林楷軒表示，從認識紅樹林胎生苗到動手製作掃帚，青年不只是旅人，更是文化參與者。青年局盼透過「山海探險隊」，激發青年對地方創生與永續議題的關注，培養以地方視角看見高雄的能力。

    青年局說明，緊鄰鳳山丘陵的林內社區以農耕與山林生活為本，是台灣少數仍保有綁「槺榔掃帚」技藝的聚落。

    這次探訪計畫首站由林園愛鄉協會前理事長陳俊強導覽，深入林園海洋濕地公園，觀察紅樹林胎生苗與濕地「倒立水母」，體會濕地生態的豐富與生命力。

    接續由林內社區發展協會總幹事陳文三介紹傳統掃帚「天地掃」的歷史與習俗，並指導青年從曝曬槺榔葉、聚束綁紮、月桃莖纏繩等步驟親手製作；透過與在地耆老互動，青年學員不僅認識工藝流程，更理解生活哲學與社區精神。

    陳文三分享天地掃有著「綁單不綁雙、買雙不買單」的傳統禁忌，常見於婚喪喜慶與民俗儀式中，象徵「掃除晦氣、敬天惜地」的信仰價值，是林園居民生活智慧的體現。

    參與活動的日籍學員五十嵐凜凜子表示，這次來中山大學進行交換學生，在網路上看到青年局的山海探險隊並報名參加，透過本次活動更認識林內社區的歷史，也對濕地與傳統工藝有了全新體會，是很珍貴的體驗。

    青年局下一場「山海探險隊」將走訪桃源區Ua-asik部落，主題為「愛玉故鄉Tabakai永續生態踐行」，預計於5月底開放報名。凡設籍、就學或就業於高雄市，年齡介於16至35歲的青年，皆可透過青年局官網報名。

    青年學員在社區志工的指導下，親手製作「天地掃」，並以月桃莖纏繩綁紮槺榔枝葉，體驗傳統智慧與手作技巧。（青年局提供）

    青年學員在社區志工的指導下，親手製作「天地掃」，並以月桃莖纏繩綁紮槺榔枝葉，體驗傳統智慧與手作技巧。（青年局提供）

    青年局長林楷軒（右）與學員親手製作「天地掃」，不僅學習到傳統工藝的技巧，更與林內社區的歷史人文深刻連結，展現跨世代的文化傳承。（青年局提供）

    青年局長林楷軒（右）與學員親手製作「天地掃」，不僅學習到傳統工藝的技巧，更與林內社區的歷史人文深刻連結，展現跨世代的文化傳承。（青年局提供）

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