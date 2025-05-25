高鐵左營站前道路沒「人行道」 路人：有比較好、能遮蔭更好

高鐵左營站前的重信路堪稱高雄門面卻沒有人行道，引起討論。（記者王榮祥攝）

2025/05/25 09:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高鐵左營站是高雄目前唯一三鐵共構車站、人流車流多，但站前的重信路卻沒有人行道，遭酸「奇景」、嘆「不重視門面」！高雄市交通局初步擬定人行道方案，近期將與地方溝通，路人多贊成設人行道，但建議有遮蔭會更好。

高鐵左營站正對著的重信路，是高鐵商圈主要道路之一、也是許多民眾上下高鐵（高雄捷運、台鐵新左營站）必經道路。

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臉書社群高雄好過日關注重信路欠缺人行道的現況，並提到先前交通局曾評估，並提出先設置標線人行道的方案，但因地方有疑慮而暫緩。

好過日認為，好的人行環境才是發展車站導向商圈的基石，先進國家的中央車站、高鐵車站第一環都會優先留給徒步區或路面交通轉乘設施；左營站前商圈除立地限制，地方沒想改善人流的問題也注定限制發展。

高市議員張博洋、白喬茵都為重信路設人行道發聲，白喬茵並提醒很多案子的成功、都是交通局專業又耐心的溝通才圓滿達成，強調若無事前共識，劃設過程可能衍生各種衝突、需額外花心力處理，她也希望大家多一點鼓勵，跟住戶跟店家分析人行道的好處，爭取更多支持。

交通局長張淑娟指出，已針對重信路現況，初步擬定標線型人行道方案，會再跟地方討論，讓大家了解整個計畫內容、重要性與必要性。

她同時提到日前曾對瑞隆路標線型人行道進行滿意度調查，整體滿意度達85%；交通局統計自近10年已持續設置107處，長度累計達12公里，後續將持續進行地方溝通。

從高捷左營站下車的陳先生說，如果有人行道當然好，多少可避免人車爭道；從中部搭高鐵回老家的林先生也贊成有人行道比較方便，但他也說高雄夏天蠻熱的，如果人行道能有點遮蔭應該會更好。

高鐵左營站前的重信路兩邊商家多，民眾走在騎樓須穿越商家的設施。（記者王榮祥攝）

高市交通局初步擬定重信路標線人行道方案，近期將再與地方溝通。（記者王榮祥攝）

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